Vineri, 3 Octombrie 2025
Adevărul
Bolojan: La Constanţa este linişte, la Odesa cad bombele. Apărarea României are un cost

Publicat:

Premierul Ilie Bolojan a explicat, vineri, că apărarea României presupune cheltuieli semnificative și că accesarea creditului SAFE a fost o decizie corectă.

O gaură provocată de lovitura unei drone rusești într-un bloc din Odesa FOTO Profimedia
O gaură provocată de lovitura unei drone rusești într-un bloc din Odesa FOTO Profimedia

„Aceste măsuri au fost nişte măsuri corecte, dar încercarea de a le suprapune pe un alt domeniu care este total diferit, şi anume apărarea ţării noastre şi o graniţă sigură în Europa de Est, în aşa fel încât când este Ziua Marinei oamenii să stea liniştiţi pe faleză şi nu să le cadă bombele. La Constanţa este linişte, la Odesa cad bombele, asta înseamnă că această apărare are un cost. Şi acest cost înseamnă că trebuie gândit cum îl acoperim”, a afirmat Bolojan.

Întrebat despre echitatea în condiţiile în care Guvernul a tăiat de la mame şi pensionari, dar se împrumută cu 17 miliarde de euro prin Programul SAFE.

 „CASS-ul este o sursă de venit pentru Casa de Sănătate care trebuie să asigure servicii decente pentru toţi cei care ajung la un medic în România. Ori nu poţi să ai servicii medicale gratuite, nici pentru pensionari, nici pentru oameni cu probleme de invaliditate, nici pentru mame, nici pentru adulţi, nici pentru copii, dacă sistemul nu este finanţat. Ori dacă ai doar 6,3 milioane de contributori, cum aveam, şi 16,5 milioane de beneficiari, nu funcţionează acest sistem. Să ştiţi că nici un vehicul media nu funcţionează dacă nu are venituri. E foarte simplu. Nici o familie nu poate să cheltuie mai mult decât are, trebuie să aibă nişte venituri”, a explicat premierul. 

Despre avantajele programului SAFE, Bolojan a spus: „Această formulă prin care în loc să luăm credite la nivel de piaţă, mult mai dezavantajoase, putem beneficia de un credit gândit de Uniunea Europeană cu dobânzi de cinci ori mai mici faţă de cele de piaţă, cu o perioadă de graţie de 10 ani, cu o perioadă de rambursare de 40 de ani, ar fi fost o eroare să nu-l accesăm, dacă n-am fi avut niciun deficit şi aveam suficient numerar nu trebuia să luăm acest credit. Dar în condiţiile în care suntem, vă rog să verificaţi şi celelalte ţări din Estul Europei ce au făcut. (...) Consider că accesarea creditului SAFE de către România a fost o decizie corectă, iar asigurarea dotărilor pentru armata noastră la un nivel care să ne permită să avem o graniţă păzită în zona de est, este un element de siguranţă pentru cetăţenii noştri şi o asumare de către ţara noastră a responsabilităţilor pe care le avem pentru cetăţeni.”

