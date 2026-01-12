Video Cum arată păpușa Barbie cu tulburare de spectru autist. Cu ce este dotată jucăria

Lansarea primei păpuşi Barbie cu caracteristici ale tulburării de spectru autist a fost salutată de activişti şi organizaţii caritabile şi descrisă drept un pas important către o reprezentare mai „autentică, veselă” pentru copiii neurodivergenţi, potrivit DPA/PA Media.

Păpuşa are, printre altele, caracteristici de design menite să reflecte anumite experienţe cu care s-ar putea identifica persoanele cu tulburare de spectru autist, scrie Agerpres, care citează agenția străină.

Păpușa are o privire uşor piezişă

Aceste caracteristici includ: îmbrăcămintea lejeră, pentru a asigura un contact redus al ţesăturii cu pielea, şi o privire uşor piezişă, pentru a reprezenta modul în care unele din aceste persoane ar putea evita contactul vizual direct.

Căști pentru blocarea sunetelor din fundal și o jucărie „fidget spinner”

Păpușile nou lansate au câte o jucărie „fidget spinner” roz, folosită pentru reducerea stresului şi îmbunătăţirea concentrării, precum şi căşti cu funcţia de anulare a zgomotului, pentru blocarea sunetelor din fundal, în vederea limitării supraîncărcării senzoriale.

Reprezentanții companiei americane Mattel au declarat că păpuşa „invită un număr mai mare de copii să se vadă reprezentaţi în Barbie".

Păpușa a fost creată cu ajutorul reţelei Autistic Self Advocacy Network (ASAN) din SUA pentru a afla de la comunitatea persoanelor cu tulburare de spectru autist ce caracteristici ar trebui să aibă păpuşa.

Un „moment de referinţă"

Reţeaua a descris păpuşa drept un „moment de referinţă" în ceea ce priveşte reprezentarea şi s-a arătat „încântată" că a putut să ajute la designul acesteia.

„Este atât de important ca tinerii cu autism să vadă reprezentări autentice şi vesele ale lor înşişi şi exact asta este această păpuşă", a transmis ASAN.

Având în vedere că autismul este o tulburare cu spectru larg, este „important să ne amintim că persoanele autiste pot fi foarte diferite una de cealaltă, cu seturi diferite de puncte forte şi provocări", a avertizat Societatea Naţională a Persoanelor cu Autism (NAS) din Regatul Unit.

Potrivit NAS, peste una din 100 de persoane are tulburare de spectru autist.

Acest produs este rezultatul demersurilor de a crea un brand mai incluziv pentru copiii care se joacă cu produsele sale, potrivit Mattel, care a lansat anterior modele de păpuşă Barbie cu diabet, sau nevăzătoare, dar şi o păpuşă cu sindrom Down.