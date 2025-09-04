Bogdan Ivan demontează un fake news: România nu dă gratis energie electrică în Republica Moldova

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dezmințit joi, 4 septembrie, „fake news-urile” potrivit cărora România ar da gratis sau ar vinde la jumătate de preț energie electrică către Republica Moldova. „Vreau să elimin acest mit odată și aceste minciuni care se propagă în mediul online”, a spus ministrul.

„Să mai fac o specificație foarte clară referitoare la unele fake news-uri pe care le-am văzut în ultima perioadă, prin care România dă gratis energie în Republica Moldova și așa mai departe. Am cerut datele pe piața SPOT. Astăzi, toată energia care se tranzacționează în România, în Serbia, în Bulgaria, în Grecia, Moldova, Ucraina, Ungaria se face pe bursă. În funcție de prețul la anumite intervale orare, se vinde și se cumpără. Și ca să vă dau un exemplu foarte clar, pentru a închide odată acest mit, la nivelul lunii iulie, în medie, România a importat energie electrică cu 104 euro per megawatt și a vândut cu 127 euro, adică a vândut mai scump decât a importat. În luna august, a importat la 78 euro per megawatt în medie și a exportat, adică a vândut, la 115 euro per megawatt, adică a vândut mai scump decât a cumpărat din Republica Moldova”, a afirmat ministrul Bogdan Ivan, potrivit Agerpres.

Potrivit ministrului, prețul energiei electrice în Republica Moldova este unul redus întrucât Guvernul are un mecanism de subvenționare și pentru că a eliminat TVA la energie electrică.

„Guvernul Republicii Moldova a statuat un mecanism de protecție a consumatorilor din această țară, prin care subvenționează un consum de până la 110 kW oră, doar diferența rămânând să fie plătită de oameni, și au instituit o măsură prin care au eliminat TVA la energia electrică, lucru care a adus ca astăzi prețul să fie evident mult mai mic. Dacă ar fi ca aceste două mecanisme să fie în vigoare, n-ar fi o diferență foarte mare de prețurile din România, Bulgaria, Grecia cele din Republica Moldova. Și vreau să elimin acest mit odată și aceste minciuni care se propagă în mediul online, în special conform cărora România își folosește o parte din avantaje strategice pentru a da energie la jumătate de preț într-o țară vecină, țară prietenă”, a susținut Bogdan Ivan.