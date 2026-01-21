Bogdan Ivan a discutat la Davos cu Directorul General al AIEA despre rolul energiei nucleare în România

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut discuţii, miercuri, la Forumul de la Davos, cu Directorul General al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, despre rolul energiei nucleare în România.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că astăzi, la Davos, s-a asigurat că România are un cuvânt de spus la masa deciziilor.

”La World Economic Forum, am discutat cu Rafael Mariano Grossi, Directorul General al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, despre rolul energiei nucleare în România. Energia nucleară nu este o dezbatere teoretică. Este o decizie strategică, legată direct de securitatea energetică, de preţuri şi de competitivitatea economiei. Am fost foarte ferm: vrem să decarbonizăm economia, dar o vom face PRAGMATIC şi INTELIGENT”, a transmis ministrul într-o postare pe Facebook.

Ministrul arată că România produce constant energie nucleară stabilă şi curată şi mizează pe acest pilon pe termen lung.

”Contextul actual spune lucrurilor pe nume: consumul intern a depăşit constant 9.000 MW, la maximele ultimilor 4 ani; în vârf de sarcină, am importat 1.200–2.000 MW; săptămâna trecută, România a avut cea mai scumpă piaţă de energie din Europa. Acest model nu este sustenabil pe termen lung. Dacă îl perpetuăm, riscăm să afectăm grav economia”, menţionează Ivan.

Ministrul Energiei afirmă că, de aceea, investim în construcţia a două noi unităţi nucleare la Cernavodă (720 MW fiecare), accelerăm proiectul SMR de la Doiceşti, primul de acest tip din Europa (462 MW), gestionăm responsabil perioada 2027–2029, când retehnologizarea Unităţii 1 va scoate temporar 700 MW din sistem, prin capacităţi noi pe gaz şi interconectări mai puternice.

”Deciziile pe care le luăm acum vor conta ani de zile. Iar ele trebuie luate anticipativ, nu sub presiunea crizelor”, concluzionează Bogdan Ivan.

România participă la ediția din acest an a Forumului Economic Mondial de la Davos, desfășurată în perioada 19–23 ianuarie, cu cea mai consistentă delegație guvernamentală de până acum, formată din ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și consilierul prezidențial Radu Burnete.