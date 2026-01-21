„Președintele Pământului”. Cristian Tudor Popescu spune că Donald Trump nu mai este doar conducătorul SUA

Gazetarul Cristian Tudor Popescu își continuă tirul la adresa președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, care a avut un discurs extrem de dur la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Comportamentul președintelui SUA, Donald Trump, la Forumul Economic Mondial de la Davos-Elveția, unic după părerea sa în istoria șefilor de stat americani, este analizat de gazetarul Cristian Tudor Popescu.

Într-un scurt comentariu pe pagina sande Facebook, intitulat ”Președintele Pământului”, CTP redă principalele concluzii pe care le-a desprins din discursul pe care Donald Trump l-a avut în Elveția.

„Toți sunteți datori Statelor Unite”.

„Fără Statele Unite nimeni n-ar mai avea o țară”.

„Statele Unite țin lumea pe linia de plutire”.

Atât rețin din puhoiul de vorbe aruncat de Trump peste lume.

Pe cale de consecință, cred că Regele Americii, acum, că nu-l mai interesează Nobelul pentru Pace și, pentru moment, al treilea mandat la Casa Albă, vrea ca zisul lui Consiliu pentru Pace să fie, de fapt, Consiliul Mondial, iar El, președintele planetei Pământ”, scrie Cristian Tudor Popescu.

Prezent la Forumul Economic de la Davos, Donald Trump a lansat un avertisment dur liderilor europeni, afirmând că bătrânul continent a devenit „de nerecunoscut” și se îndreaptă într-o direcție greșită.

În contrast cu situația din Europa, liderul de la Casa Albă a prezentat succesul economic al SUA drept un „miracol” model, bazat pe o creștere economică robustă de 5,4% prognozată pentru finele anului 2025.

Trump a spus că Europa are de făcut o alegere în privința Groenlandei.

„Groenlanda este un teritoriu vast, aproape în întregime nelocuit și nedezvoltat, situat într-o locație strategică cheie între Statele Unite, Rusia și China”.

„Există atât de mult pământ rar, iar pentru a obține acest pământ rar, trebuie să treci prin sute de metri de gheață.”

„Nu acesta este motivul pentru care avem nevoie de el, ci avem nevoie pentru securitatea națională strategică și securitatea internațională.”

„Această insulă enormă, nesecurizată, face parte de fapt din America de Nord, la granița de nord a emisferei vestice, acesta este teritoriul nostru.”