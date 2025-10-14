Exodul seniorilor. Unde se mută pensionarii pentru o viață mai bună. Top 15 destinații preferate

Pensionarea nu mai înseamnă doar împlinirea unei vârste, ci și alegerea unui stil de viață care oferă stabilitate financiară, confort și noi experiențe. Unii seniori aleg să se mute în străinătate, atrași de costuri mai mici și un climat mai prietenos.

Costurile de trai mai mici, politicile fiscale avantajoase și vizele de pensionare fac ca pensionarea în străinătate să fie mai accesibilă ca niciodată. În același timp, pensionarii străini caută țări sigure și primitoare, care oferă asistență medicală de calitate și la prețuri accesibile, precum și un puternic sentiment de comunitate.

Raportul global privind pensionările 2025

Pentru a crea această listă cu cele mai bune țări pentru pensionare, ne-am bazat pe informațiile din Raportul Global privind Pensionarea 2025, realizat de Global Intelligence Unit. Acest studiu cuprinzător evaluează 44 de programe din întreaga lume folosind o abordare bazată pe date, în funcție de șase indicatori cheie:

Procedură: Cât de simplu este procesul de aplicare pentru pensionari?

Cetățenie și mobilitate: Pot pensionarii să obțină beneficii pe termen lung, cum ar fi cetățenia, sau să se bucure de libertăți de călătorie solide?

Economie: Accesibilitatea cheltuielilor de trai, a proprietăților și a lucrurilor esențiale pentru stilul de viață.

Impozite: Cât de favorabilă este țara din punct de vedere fiscal pentru pensionari?

Calitatea vieții: Accesul la asistență medicală, clima, cultura și confortul general.

Siguranță și integrare: Securitate, stabilitate socială și ușurință de integrare în comunitățile locale.

Raportul evidențiază următoarele tendințe:

- Peste 70% dintre programe oferă scoruri peste medie în ceea ce privește calitatea vieții, în special în ceea ce privește asistența medicală, calitatea mediului și bunăstarea generală.

- 93% dintre țări oferă acum căi clare către cetățenie, aproape toate permițând dubla cetățenie – asigurându-se că pensionarii își pot stabili noi rădăcini fără a-și pierde naționalitatea originală.

- Pentru pensionarii cu experiență financiară, 61% dintre țări oferă beneficii fiscale personalizate, în timp ce 68% mențin costurile de solicitare accesibile, ceea ce face ca pensia internațională să fie mai accesibilă ca niciodată.

După cum spune Esma Betül Savaş de la Institutul Demografic Interdisciplinar din Olanda, „Motivele pentru care pensionarii se mută în străinătate dezvăluie adesea beneficiile pe care le așteaptă: vreme mai bună, liniște, cultură, securitate financiară, noi conexiuni sociale și pur și simplu o șansă de a o lua de la capăt.”

La rândul său, Mike Swigunski, autorul cărții Global Career și expert în mobilitate globală, adaugă: „Geo-arbitrajul poate fi cea mai rapidă modalitate de a te pensiona cu zece ani mai devreme, doar mutându-te în străinătate. Calitatea vieții tale poate crește, în timp ce costul lunar scade.” Aceste descoperiri confirmă faptul că destinațiile de mai jos nu se rezumă doar la avantaje financiare. Ele oferă siguranță, bogăție culturală și un stil de viață îmbunătățit, pe care pensionarii moderni îl caută din ce în ce mai mult.

Top 15 cele mai bune destinații pentru pensionari

1. Portugalia

Potrivit raportului, cele mai populare orașe pentru pensionari sunt Lisabona, Porto, Algarve, Coimbra.

Portugalia rămâne una dintre cele mai atractive destinații pentru pensionari datorită costurilor de trai accesibile, coastei uimitoare și sistemului de sănătate excelent.

Un cuplu poate trăi confortabil cu 1.700 € până la 2.500 € pe lună, orașele mai mici precum Coimbra și Braga oferind o valoare și mai mare. Sistemul public de sănătate din Portugalia ( SNS ) este bine cotat, în timp ce asigurarea privată costă între 400 € și 1.000 € anual. Țara este renumită pentru siguranța sa, clima temperată și populația prietenoasă cu limba engleză (clasând pe locul 6 în Indicele de competență în limba engleză ).

Într-un interviu acordat Global Citizen Solutions, jurnalista de călătorii Louise Hudson, care acum consideră Algarve casa ei, a împărtășit doar gânduri pozitive despre viața de acolo. Ea a descris Portugalia ca fiind „un loc unde orice era posibil și unde puteai o lua de la capăt, chiar și mai târziu în viață”. Hudson a spus că a ales țara pentru frumusețea sa uluitoare: „Este frumoasă peste tot: natura, peisajul rural, întreaga viață, este pur și simplu superbă.”

Pentru pensionarii americani, viza D7 a Portugaliei oferă o cale simplă către rezidență, cu o cerință de venit pasiv moderat și posibilitatea de a obține cetățenia după cinci ani.

2. Mauritius

Cele mai populare orașe pentru pensionari: Grand Baie, Flic-en-Flac, Port Louis, Tamarin.

Mauritius oferă pensionarilor un paradis tropical, cu prețuri accesibile și confort. Cuplurile cheltuiesc de obicei între 1.800 și 2.700 de euro pe lună. Sistemul de asistență medicală include un sistem public, completat de clinici private și internaționale, cu asigurări private care costă în medie între 1.000 și 3.000 de dolari anual.

Mauritius înregistrează un scor ridicat în Indicele Economic pentru eficiența costurilor și oferă un mediu fiscal favorabil, fără impozit pe câștigurile de capital sau impozit pe succesiune și cu o cotă fixă ​​de impozit pe venit de 15%, ceea ce îl face foarte atractiv pentru pensionarii care gestionează active globale.

Permisul de pensionare din Mauritius este un program de rezidență simplu, care necesită doar dovada unui venit lunar sustenabil pentru pensie.

3. Spania

Cele mai populare orașe pentru pensionari: Valencia, Alicante, Malaga, Barcelona.

Spania combină o cultură bogată, o climă mediteraneană și o infrastructură excelentă, ceea ce o face o țară favorită printre pensionarii americani. Costurile de trai variază între 2.000 și 2.800 de euro pe lună pentru un cuplu, iar asistența medicală se numără printre cele mai bune din lume.

Deși sistemul universal de sănătate din Spania este excepțional, pensionarii au de obicei o asigurare privată, care costă între 50 și 200 de euro pe lună pentru deținătorii de vize non-profitabile pentru Spania . Spania se mândrește cu orașe vibrante, sate fermecătoare și bucătărie de talie mondială, toate susținute de rețele de transport robuste.

Viza non-profit pentru Spania oferă acces facil pensionarilor cu dovada unui venit lunar suficient la pensie. Cu plaje însorite, centre de expatriați înfloritoare și un trai accesibil în comparație cu SUA, Spania este o destinație de pensionare imbatabilă.

4. Uruguay

Cele mai populare orașe pentru pensionari: Montevideo, Punta del Este, Colonia del Sacramento. Cunoscut pentru stabilitatea sa politică și standardul de viață ridicat, Uruguay este un loc remarcabil în America de Sud pentru pensionari. Cuplurile pot trăi confortabil cu 1.800 până la 2.300 de dolari pe lună, bucurându-se de o climă blândă și un mediu sigur. Sistemul public de sănătate din Uruguay este fiabil, iar planurile private costă în jur de 150 de dolari lunar.

Pensionarii beneficiază și de sistemul fiscal teritorial al Uruguayului, care adesea scutește veniturile din străinătate pentru o perioadă inițială, oferind flexibilitate celor cu pensii sau investiții în străinătate.

Viza de pensionare pentru pensionari oferă pensionarilor o cale simplă către rezidență, cu un venit lunar redus pentru pensie și incluziune familială. Montevideo și Punta del Este sunt populare pentru vitalitatea culturală și farmecul litoral.

5. Austria

Cele mai populare orașe pentru pensionari: Viena, Salzburg, Innsbruck, Graz.

Austria atrage pensionarii care apreciază securitatea, cultura și calitatea premium a asistenței medicale. Deși costurile vieții sunt mai mari (în jur de 2.500 - 3.500 EUR lunar pentru un cuplu), calitatea vieții și sistemul public de sănătate din Austria sunt printre cele mai bune la nivel global. Acoperirea conform standardelor UE asigură îngrijire completă la costuri minime, fiind disponibile și opțiuni private. Opțiunile de rezidență ale țării pentru persoanele independente financiar le impun să demonstreze stabilitate financiară (dovada venitului lunar) și asigurare medicală privată. Cu peisaje alpine, transport public excelent și tradiții culturale bogate, Austria este perfectă pentru pensionarii care prioritizează siguranța și sofisticarea.

6. Italia

Cele mai populare orașe pentru pensionari: Roma, Florența, Toscana, Sicilia.

Italia oferă pensionarilor ce e mai bun din viața mediteraneană, de la orașe istorice la peisaje rurale pitorești. Cuplurile se pot aștepta să cheltuiască între 2.000 și 3.000 de euro lunar. Sistemul de asistență medicală universal din Italia este robust, iar planurile de asigurare privată costă în medie între 70 și 250 de euro lunar pentru pensionari.

Viza de rezidență electivă pentru Italia este concepută pentru pensionarii din afara UE cu surse stabile de venit la pensie. Pensionarii iubesc Italia pentru mâncărurile sale de renume mondial, arta și stilul de viață relaxat.

Cu regiuni diverse, opțiuni rurale accesibile și conectivitate excelentă cu alte țări din UE, Italia oferă farmec și confort expatriaților americani care caută imersiune culturală.

7. Slovenia

Cele mai populare orașe pentru pensionari: Ljubljana, Maribor, Lacul Bled, Piran.

Slovenia, adesea trecută cu vederea, este o bijuterie ascunsă pentru pensionarii care caută accesibilitate și farmec european. Cuplurile pot trăi confortabil cu 1.800 până la 2.500 de euro lunar.

Slovenia se mândrește cu un sistem de sănătate modern, cu planuri private accesibile (50-150 EUR pe lună).

Reședința este disponibilă printr-un Permis de Persoană Independentă Financiar, care necesită dovada unor fonduri suficiente și a unei asigurări medicale private, iar țara oferă siguranță și integrare excepționale.

Cu peisajele sale muntoase, capitala vibrantă Ljubljana și accesul la țările Schengen, Slovenia este potrivită pentru pensionarii care își doresc o experiență europeană senină, dar conectată.

8. Malta

Cele mai populare orașe pentru pensionari: Valletta, Sliema, St. Julian's, Gozo.

Malta combină frumusețea mediteraneană cu confortul vorbitorilor de limbă engleză pentru o integrare ușoară. Cheltuielile lunare de trai ale unui cuplu sunt în medie între 2.000 și 2.800 de euro. Sistemul de sănătate din Malta este la standardele UE, iar planurile private costă între 100 și 200 de euro lunar.

Din punct de vedere financiar, Malta este foarte atractivă datorită sistemului său fiscal bazat pe remitențe, ceea ce înseamnă că veniturile străine care nu sunt remise în Malta sunt, în general, scutite. Absența impozitului pe succesiune sau avere sporește atractivitatea sa pentru pensionare.

Programele de rezidență, precum Programul de Pensionare din Malta, sunt accesibile pensionarilor cu venituri lunare stabile, iar facilitățile fiscale fac Malta atractivă din punct de vedere financiar. Alternativ, cei care caută o rută bazată pe investiții pot aplica prin intermediul Programului de Rezidență prin Investiții din Malta , care oferă beneficii suplimentare pentru persoanele cu avere netă mare. Expatriații se bucură de soare pe tot parcursul anului, o istorie bogată și o comunitate primitoare.

Datorită dimensiunilor reduse, conectivității excelente și limbii oficiale în limba engleză, pensionarea în Malta este o opțiune simplă și sigură.

9. Letonia

Cele mai populare orașe pentru pensionari: Riga, Jurmala, Liepaja, Daugavpils.

Letonia oferă o pensie europeană rentabilă, cu cheltuieli de trai între 1.500 și 2.200 de euro lunar. Țara oferă asistență medicală publică competentă și o acoperire medicală privată la prețuri accesibile (30 până la 80 de euro lunar).

Procesul de rezidență al Letoniei este simplificat, cu praguri de venit lunar scăzute, ceea ce o face un punct de intrare atractiv în UE. Pensionarii pot solicita un permis de ședere temporară, necesitând, în general, dovada unui venit anual constant și a asigurării medicale. Alternativ, Viza de Aur pentru Letonia oferă o rută de rezidență bazată pe investiții pentru cei care doresc flexibilitate suplimentară.

Riga, capitala sa, îmbină farmecul istoric cu facilitățile moderne la o fracțiune din costul Europei de Vest. Pentru pensionarii care caută accesibilitate, siguranță și acces la spațiul Schengen, mutarea în Letonia este o alegere inteligentă.

10. Chile

Cele mai populare orașe pentru pensionari: Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, La Serena.

Chile este una dintre cele mai sigure și mai dezvoltate țări din America Latină, atrăgând pensionarii datorită economiei sale stabile și infrastructurii puternice. Cuplurile cheltuiesc între 1.800 și 2.500 de dolari lunar.

Asistența medicală este de înaltă calitate, în special în spitalele private, cu asigurări care costă în medie între 100 și 200 de dolari pe lună.

Viza de pensionare a țării, cunoscută sub numele de Visa de Pensionado, este simplă, necesitând dovada pensiei sau a unui venit regulat.

Cu o climă mediteraneană, priveliști pitorești asupra Anzilor și regiuni viticole excelente, Chile le promite pensionarilor atât accesibilitate, cât și un standard de viață ridicat.

11. Costa Rica

Cele mai populare orașe pentru pensionari: San José, Atenas, Tamarindo, Grecia.

Costa Rica este singura țară din America Centrală inclusă în clasamentul Global Retirement Report, și pe bună dreptate. Este renumită pentru frumusețea sa naturală, stabilitatea politică și atmosfera primitoare pentru pensionari.

Cuplurile pot trăi confortabil cu 1.800 până la 2.500 de dolari pe lună. Asistența medicală este excelentă atât în ​​sistemul public, cât și în cel privat, asigurarea privată costând în medie 60-150 de dolari lunar.

Viza Pensionado este printre cele mai accesibile din America Latină, necesitând doar 1.000 de dolari pe lună drept venit garantat.

De la păduri tropicale luxuriante la plaje liniștite, Costa Rica oferă un stil de viață relaxat, cu o comunitate puternică de expatriați, atrăgătoare în special pentru pensionarii americani și alți străini care caută siguranță și sustenabilitate.

12. Grecia

Cele mai populare orașe pentru pensionari: Atena, Creta, Rodos, Salonic.

Grecia este o destinație de vis pentru pensionarii care caută coaste însorite și moștenire culturală. Costurile vieții pentru cupluri variază între 1.800 și 2.600 de euro lunar. Asistența medicală include opțiuni publice, completate de asigurare privată (50 până la 200 de euro lunar).

Grecia a introdus, de asemenea, o cotă fixă ​​de 7% pentru veniturile din străinătate timp de 15 ani, ceea ce o face o alegere convingătoare pentru pensionarii cu pensii în străinătate.

Pensionarii străini care se mută în Grecia solicită de obicei o viză pentru persoană independentă financiar (cunoscută și sub numele de viză FIP ), care necesită dovada unor fonduri suficiente și a unei asigurări medicale private.

Cu locuințe accesibile, bucătărie excelentă și insule uluitoare, Grecia este perfectă pentru pensionarii care prioritizează calitatea vieții la un cost rezonabil.

13. Paraguay

Cele mai populare orașe pentru pensionari: Asunción, Encarnación, Ciudad del Este.

Paraguay este una dintre cele mai accesibile destinații pentru pensionari, cuplurile trăind bine cu sume lunare între 1.200 și 1.800 de dolari. Deși sistemul public de sănătate este de bază, clinicile private oferă îngrijiri la prețuri mici (aproximativ 50 până la 100 de dolari pe lună).

Țara folosește un sistem fiscal teritorial, astfel încât veniturile din surse străine nu sunt, în general, impozitate, ceea ce este avantajos pentru pensionarii care primesc pensii din străinătate.

Programul de rezidență permanentă necesită dovada unui venit lunar de 1.500 USD sau un depozit unic, ceea ce îl face una dintre cele mai ușoare opțiuni de rezidență pe termen lung din întreaga lume.

Cunoscut pentru localnicii săi prietenoși și ritmul relaxat, Paraguay este o alegere excelentă pentru pensionarii străini care caută un cost al vieții relativ scăzut și o integrare ușoară.

14. Cipru

Cele mai populare orașe pentru pensionari: Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos.

Cipru îmbină stilul de viață mediteranean cu un cost moderat, între 2.000 și 2.800 de euro lunar. Sistemul național de sănătate GESY oferă o acoperire solidă, iar asigurarea privată costă în medie între 80 și 150 de euro pe lună.

Pentru pensionarii care doresc optimizare fiscală, Cipru este deosebit de atractiv datorită sistemului său fiscal teritorial și lipsei impozitelor pe avere, donații sau succesiuni, oferind beneficii de planificare financiară pe termen lung.

Engleza este vorbită pe scară largă, iar permisele de ședere pentru pensionarii străini sunt simple. Permisul de ședere din categoria F este o alegere populară, necesitând dovada mijloacelor financiare și a asigurării medicale. Dacă vă gândiți să optați pentru varianta bazată pe investiții, puteți opta pentru Viza de Aur pentru Cipru pentru a beneficia de o procesare mai rapidă și de beneficii suplimentare.

Cu soare pe tot parcursul anului, plaje uimitoare și beneficii UE, Cipru oferă atât confort, cât și comoditate pentru pensionarii care caută o climă caldă și un mediu sigur.

15. Seychelles

Cele mai populare orașe pentru pensionari: Victoria, Beau Vallon, Anse Royale.

Seychelles este un paradis tropical care oferă un stil de viață insular unic pentru pensionari. Costurile lunare pentru un cuplu sunt de aproximativ 2.000 până la 2.800 de dolari.

Deși asistența medicală publică este limitată, asigurarea privată este utilizată pe scară largă (150 până la 300 USD pe lună).

Permisul de ocupație remunerată sau viza de pensionare permite pensionarilor străini să stea pe termen lung, prezentând dovezi de venit și fonduri suficiente.

Pensionarii se bucură de plaje imaculate, un ritm de viață lent și un mediu sigur. Pentru cei care caută liniște și frumusețe naturală, Seychelles este o alegere ideală.

Tabel costuri, asistență medicală și opțiuni de viză de pensionare în cele 15 țări