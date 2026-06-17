Foto Bizara moarte a lui Nicolae Ceaușescu, în „Scânteia Tineretului”. Documentele CNSAS despre ce s-a întâmplat cu un an înainte de Revoluție

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a publicat miercuri un document din arhivele fostei Securități care confirmă una dintre cele mai cunoscute povești din folclorul urban al ultimilor ani ai regimului comunist.

Este vorba despre un incident petrecut în ianuarie 1989, când, dintr-o eroare de tehnoredactare, fotografia lui Nicolae Ceaușescu a apărut încadrată într-un chenar negru în ziarul „Scânteia Tineretului”, o gafă care putea fi interpretată drept anunțarea morții dictatorului.

„Episodul pe care îl prezentăm mai jos a circulat sub formă de folclor urban încă înainte de 1989. Era foarte greu de crezut că în acele vremuri se putea întâmpla cu adevărat o asemenea scăpare. Şi totuşi, am identificat documentul în arhivele Securităţii”, a transmis CNSAS.

Potrivit instituției, în noaptea de 6 ianuarie 1989, maiorul de Securitate Dosan Ion a fost alertat în timpul serviciului de permanență de la Casa Scânteii.

„Sursa «Stan» (băiat de comitet, cu ochiul format) dă alarma la miezul nopţii: la ziarul «Scînteia Tineretului», dintr-o gafă epocală de tehnoredactare, tovarăşul Nicolae Ceauşescu (sau «înalta personalitate») s-a trezit încadrat direct într-un chenar negru pe pagina 6! Adică mort şi îngropat în cerneală, înainte de termen. (Notă: ofiţerilor de Securitate le era interzisă folosirea numelui dictatorului în rapoartele pe care le întocmeau). Panică totală la Casa Scînteii! Acest doliu tipografic putea lăsa mulţi tovarăşi fără serviciu (sau mai rău)”, arată CNSAS.

Instituția explică faptul că eroarea a declanșat imediat o mobilizare generală pentru a împiedica distribuirea ziarului în forma respectivă.

„Se trezeşte redactorul-şef din somn, se opresc cu scrâşnet rotativele şi se trece la curăţat clişee. După transpiraţii reci şi o repaginare contracronometru, dezastrul este evitat. Dar, după cum istoria avea să arate în mai puţin de un an, chenarul negru pare să fi fost o premoniţie”, mai notează CNSAS.

Raportul întocmit de maiorul Dosan Ion descrie în detaliu intervenția care a avut loc în acea noapte.

„În jurul orelor 24,00 am fost informat de sursa noastră «Stan» că în timpul probelor de reglaj a rotativelor de ziare, a constatat că la gazeta «Scînteia Tineretului», datorită unor erori de paginaţie sînt alterate fotografiile oficiale de pe pagina a II-a iar pe pagina 6 apare numele unei înalte personalităţi politice din ţara noastră într-un chenar negru, aspecte care puteau da naştere la interpretări politice negative”, se arată în document.

Maiorul consemnează că, după verificarea informației, conducerea secției de tipar și cea a redacției au fost informate imediat.

„În urma verificării datelor a fost informată conducerea secţiei gazete care a dispus oprirea tiparului şi conducerea redacţiei căreia i s-a solicitat îndepărtarea greşelilor respective. În urma insistenţelor noastre, redactorul şef a dispus repaginarea şi înlocuirea clişeului respectiv cu altul corespunzător astfel că în final ziarul «Scînteia Tineretului» a fost difuzat în condiţii grafice bune. Pentru recuperarea întârzierii a fost pusă în funcţiune o maşină rotativă de imprimare suplimentară.”

Raportul se încheie cu propunerea de informare a conducerii Direcției I a Securității și poartă semnătura maiorului Dosan Ion.

Documentul publicat de CNSAS oferă o imagine rară asupra atmosferei de teamă și control din ultimul an al regimului comunist, când o simplă eroare de machetare putea fi interpretată ca un act de sabotaj cu potențiale consecințe grave pentru cei implicați.