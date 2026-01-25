Video Ioniță de la Clejani, luat cu ambulanța după ce i s-a făcut rău în timpul unui spectacol la Timișoara

Ioniţă de la Clejani a avut nevoie de îngrijiri medicale sâmbătă seara, 24 ianuarie, după un spectacol susținut la o berărie din Timișoara

Potrivit N Știri, Viorica și Ioniță de la Clejani au fost invitați să cânte la locația respectivă, însă momentul a fost brusc întrerupt după ce lui Ioniță i s-a făcut rău.

Până la sosirea ambulanței, chiar Viorica Manole a fost cea care a încercat să îl facă să își revină în fire. Din fericire, medicii au reușit să îl pună pe picioare.

Potrivit Oficiul de Știri, în toamna lui 2025, Fulgy anunța că tatăl său se află în spital.

„Tatăl meu este în spital în acest moment. Trece printr-o chestiune despre care nici nu pot să îmi permit să vorbesc pentru că nu sunt medic”, a declarat Fulgy, pe rețelele de socializare.

Fără să comenteze situația actuală, Ioniță de la Clejani a ieșit totuși în public, unde i-a anunțat pe fani că va susține mai multe concerte în Germania.

În acea perioadă, Fulgy le-a atacat pe mama și sora lui în cadrul mai multor postări în mediul online, susținând că ele sunt de vină pentru problemele de sănătate ale tatălui său.

„Divorț și lasă-le pe stradă unde le e locul. Nu îți mai sacrifica tu sănătatea cu neamul acesta de cerșetori. Noroc cu tata că altfel era vai și amar de voi care ați crescut în Băbăița, Alexandria. Nu sunteți de la Clejani”, a mai adăugat el.