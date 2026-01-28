search
Miercuri, 28 Ianuarie 2026
Adevărul
Adrian Minune a sesizat Poliția și a cerut ordin de protecție după ce a fost amenințat: „Când e vorba de copiii mei, vă dați seama”

Publicat:

Cântărețul Adrian Minune anunță că a depus o sesizare la Poliție, după ce el și membrii familiei sale au primit amenințări pe Internet din partea unor persoane necunoscute. Manelistul a mărturisit la România TV că nu se teme pentru propria siguranță, dar e îngrijorat că în mesaje sunt vizați și copiii lui.

Adrian Minune a cerut ordin de protecție. FOTO FB Adrian Minune
Adrian Minune a cerut ordin de protecție. FOTO FB Adrian Minune

„Am repostat pe rețelele de socializare un videoclip. Pe mine m-au speriat și mai bine ca Poliția nu poate interveni nimeni, chiar dacă am fost crescut de oameni care nu merg la servicii. Dar, în momentul în care sunt înjurați copiii mei, situația se schimbă. Am primit amenințări și față în față. De 45 de ani sunt pe stradă și nu m-am speriat, dar când e vorba de copiii mei, vă dați seama”, a susținut manelistul.

Tu-mi zici mie că vrei 10.000 pe masă să cânți două minute. Să facă copiii mei cancer dacă tu mai cânți vreodată în Petroșani”, este o parte din mesajul extrem de vulgar transmis manelistului. 

„Ați văzut cât de periculoși sunt consumând ce consumă ei”

Adrian Minune a povestit și despre un episod tensionat petrecut după un concert de două ore, când mai mulți participanți, aflați sub influența unor substanțe, ar fi insistat ca el să continue programul. Situația a degenerat într-o altercație.

„Ei voiau să mai cânt. Erau sub influență, nu sunt eu în măsură sub influența a ce. Acolo s-a iscat o ceartă, o bătaie. Am predat filmările de pe camerele de supraveghere din restaurant, s-a sesizat Poliția din Petroșani și am vrut să se sesizeze și Poliția Capitalei, pentru a obține un ordin de protecție. Ați văzut cât de periculoși sunt consumând ce consumă ei”, a mai declarat Adrian Minune la România TV.

Cântărețul spune că numărul său de telefon este cunoscut de toată lumea și că nu se teme pentru el, însă consideră că persoanele implicate pot deveni imprevizibile.

