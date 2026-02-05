search
Joi, 5 Februarie 2026
Avocata Adriana Georgescu, prinsă luând mită de 60.000 de euro, eliberată din arest: nu poate părăsi locuința și trebuie să poarte brățară electronică

Publicat:

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis joi, 5 februarie 2026, eliberarea din arestul preventiv a avocatei Adriana‑Mihaela Georgescu, fostă membră a PNL, și plasarea acesteia în arest la domiciliu. 

Avocata Adriana Georgescu FOTO: FB
Avocata Adriana Georgescu FOTO: FB

Măsura a fost aplicată și co‑inculpatului Gheorghe Iscru, bărbatul care se recomanda drept „general SIE”. Decizia instanței este definitivă și are o durată de 22 de zile, până pe 27 februarie.

„Dispune luarea faţă de inculpaţii Georgescu Adriana-Mihaela şi Iscru Gheorghe măsura arestului la domiciliu, pentru o perioadă de 22 de zile, începând cu data de 05.02.2026 până în data de 27.02.2026, inclusiv”, arată instanța. 

Pe durata arestului la domiciliu, cei doi inculpați nu au voie să părăsească locuințele fără permisiunea organului judiciar și sunt obligați să poarte dispozitive electronice de supraveghere.

De asemenea, nu au voie să comunice între ei, iar nerespectarea acestor obligații poate duce la înlocuirea măsurii cu arestul preventiv.

Potrivit anchetei DNA, Georgescu a fost prinsă în flagrant împreună cu un bărbat care se recomanda drept general al Serviciului de Informații Externe (SIE), în timp ce primea 60.000 de euro, parte dintr-o sumă totală pretinsă de 500.000 de euro.

Cei doi sunt acuzați de trafic de influență, după ce Georgescu ar fi promis intervenții la nivel guvernamental și în justiție, inclusiv la DNA și Tribunalul București, în schimbul unor sume de bani.

Stenogramele din dosar arată modul în care avocata se lăuda cu relații la nivel înalt în politică și administrație, invocând nume de oficiali de stat pentru a obține sumele solicitate.

În 2020, Adriana Georgescu a candidat la Consiliul Local Sector 1 din partea PNL. 

PNL a anunțat că, după declanșarea anchetei DNA, Adriana Georgescu a fost suspendată din calitatea de membră a partidului. 

