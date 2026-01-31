search
Sâmbătă, 31 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Sorin Grindeanu, în noile stenograme din dosarul avocatei PNL prinsă cu mită. Cum răspunde liderul PSD

0
0
Publicat:

O nouă serie de stenograme din dosarul avocatei Adriana Georgescu, acuzată că cerea mită jumătate de milion de euro unui om de afaceri pentru intervenții în dosare, au apărut public.

Avocata Adriana Georgescu FOTO: Facebook
Avocata Adriana Georgescu FOTO: Facebook

  După ce în primele interceptări ale DNA s-au vehiculat nume precum Ilie Bolojan sau Nicușor Dan, femeia ar fi vorbit inclusiv despre liderul PSD Sorin Grindeanu.

În interceptări, ea i-ar fi spus unui investigator sub acoperire că Grindeanu „are hobby-ul să toarne la DNA, îi place”. 

. În discuție se căutau soluții pentru problemele cu legea pe care le avea omul de afaceri, cel de la care femeia ar fi cerut mita și cel care de altfel ar fi denunțat-o la DNA. 

Avocata: „Vezi că Sorin are hobby-ul să toarne la DNA. Îi place!”

Investigator: „Cine?”

Avocata: „Grindeanu. (n.r.: Sorin Grindeanu, liderul PSD) E un hobby la el.”

Investigator: „Sorin?”

Avocata: „Da! Eu nu-mi explic de ce-a făcut gestul ăsta cu Jean! Este o plăcere a lui, o face că are impresia că dacă slujește DNA-ul, ajută sistemul, rămâne în politică.”

Conform stenogramelor, avocata se referea la faptul că Sorin Grindeanu l-ar fi denunțat la DNA pe omul de afaceri într-unul dintre dosarele în care este implicat.

Într-un răspuns pentru Digi24, Sorin Grindeanu spune că nu a interacționat niciodată cu femeia.

„Probabil că doamna respectivă de la PNL mă știe de la televizor, că altfel nu am interacționat niciodată. Cu siguranță este prea puțin pentur a-mi ghici care îmi sunt hobby-urile. În mandatul meu de ministru al Transporturilor, am făcut cele mai mari învestiții în portul Constanța”, a transmis liderul PSD.

Dosarul a fost deschis de DNA în septembrie 2025. Omul de afaceri a fost contactat de avocată chiar în timp ce se afla la DNA.

Potrivit anchetei DNA, Georgescu a fost prinsă în flagrant împreună cu un bărbat care se recomanda drept general al Serviciului de Informații Externe (SIE), în timp ce primea 60.000 de euro, parte dintr-o sumă totală pretinsă de 500.000 de euro.

Cei doi sunt acuzați de trafic de influență, după ce Georgescu ar fi promis intervenții la nivel guvernamental și în justiție, inclusiv la DNA și Tribunalul București, în schimbul unor sume de bani.

Surse judiciare au precizat că avocata, membră PNL Sector 1, ar fi susținut că poate influența soluționarea unor dosare aflate pe rolul DNA și al instanțelor, precum și finalizarea unor contracte ori angajări în companii naționale aflate în subordinea Guvernului.

  Potrivit anchetatorilor, Georgescu i-ar fi spus afaceristului Jean Paul Tucan că are „legături în DNA, la Administrația Prezidențială și că ‘intră’ direct la șeful DNA, Marius Voineag”.  

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA și Rusia sunt în pragul unei noi curse a înarmărilor, în timp ce avansul nuclear al Chinei pune Washingtonul în fața unei dileme
digi24.ro
image
Insula tropicală supranumită „Hawaii-ul Europei”, cu peisaje de vis și cazări accesibile. Cum ajungi acolo din București
stirileprotv.ro
image
Scene ireale la Vaslui: Struții umblă pe șosea, ca găinile prin comună: „Bă, voi de unde ați apărut?”
gandul.ro
image
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și Schitt’s Creek
mediafax.ro
image
Lovitură pentru Dan Șucu: și-a pierdut mijlocașul de națională!
fanatik.ro
image
A murit și fratele lui Tal Berkovich, fosta concurentă de la „Chefi la cuțite”, după accident. Amândoi mergeau la ziua de naștere a mamei lor
libertatea.ro
image
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din Capitală. Cine le ia locul (surse)
digi24.ro
image
Cine a venit discret la București, la FCSB – Fenerbahce, și a primit protecție specială pe Arena Națională? Surpriză uriașă!
gsp.ro
image
Soția lui Novak Djokovic, reacție "rar întâlnită" după victoria sârbului în fața lui Jannik Sinner
digisport.ro
image
Guvernul oferă o reducere de 50% la impozitul pe proprietate pentru românii din zonele defavorizate ale țării
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Roşiile româneşti le vor face concurenţă cireşelor. Producătorii anunţă 100 de lei pe kilogram
observatornews.ro
image
Gafa lui Bobonete de la Românii au Talent. Gestul TOTAL deplasat făcut de jurat: 'Oare or exista și..'
cancan.ro
image
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
prosport.ro
image
România, afectată de mai multe seisme în doar câteva ore! Unde au avut loc cutremurele
playtech.ro
image
FCSB și Universitatea Craiova au adus milioane în conturile lui Becali și Rotaru, dar și puncte la coeficientul UEFA. Bilanțul cluburilor românești în sezonul 2025/26
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"O consideram o prietenă. Nu mă așteptam la o asemenea trădare!" I-a luat soțul și a fost prinsă: două familii destrămate
digisport.ro
image
Atenție, proprietari de apartamente! Dărâmarea unui perete sau instalarea unei noi cabine de duș vă poate duce direct în instanță
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionari: ajutor de 1.300 de lei din martie. Categoriile care se încadrează
romaniatv.net
image
Viktor Orban s-a înțeles cu Trump, Putin și Erdogan. Lovitură în plex pentru Europa
mediaflux.ro
image
Cine a venit discret la București, la FCSB – Fenerbahce, și a primit protecție specială pe Arena Națională? Surpriză uriașă!
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
A murit Catherine O’Hara, actrița care a jucat-o pe mama lui Kevin din „Singur acasă”
actualitate.net
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
click.ro
image
Demisie în prime-time. Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România părăsește postul TV unde apărea seară de seară
click.ro
image
Rețeta românească pe care familia Mirelei Vaida o adoră: „Hai să vă arăt ce mănânc eu într-o zi”
click.ro
Rania și soțul, Insta png
S-a rupt lanțul de iubire în Iordania? Mariajul dintre Regina Rania și Regele Abdullah ar fi pe făraș
okmagazine.ro
William, Meghan, Harry, GettyImages (2) jpg
Bani, putere și ranchiună regală: venitul colosal al Prințului William îi lasă pe Harry și Meghan cu un gust amar
okmagazine.ro
Brian May foto Profimedia jpg
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mănăstirea din România care l-a impresionat pe Dan Negru. A comparat-o cu Capela Sixtină și Sagrada Familia
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”

OK! Magazine

image
Bani, putere și ranchiună regală: venitul colosal al Prințului William îi lasă pe Harry și Meghan cu un gust amar

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea