Sorin Grindeanu, în noile stenograme din dosarul avocatei PNL prinsă cu mită. Cum răspunde liderul PSD

O nouă serie de stenograme din dosarul avocatei Adriana Georgescu, acuzată că cerea mită jumătate de milion de euro unui om de afaceri pentru intervenții în dosare, au apărut public.

După ce în primele interceptări ale DNA s-au vehiculat nume precum Ilie Bolojan sau Nicușor Dan, femeia ar fi vorbit inclusiv despre liderul PSD Sorin Grindeanu.

În interceptări, ea i-ar fi spus unui investigator sub acoperire că Grindeanu „are hobby-ul să toarne la DNA, îi place”.

. În discuție se căutau soluții pentru problemele cu legea pe care le avea omul de afaceri, cel de la care femeia ar fi cerut mita și cel care de altfel ar fi denunțat-o la DNA.

Avocata: „Vezi că Sorin are hobby-ul să toarne la DNA. Îi place!”

Investigator: „Cine?”

Avocata: „Grindeanu. (n.r.: Sorin Grindeanu, liderul PSD) E un hobby la el.”

Investigator: „Sorin?”

Avocata: „Da! Eu nu-mi explic de ce-a făcut gestul ăsta cu Jean! Este o plăcere a lui, o face că are impresia că dacă slujește DNA-ul, ajută sistemul, rămâne în politică.”

Conform stenogramelor, avocata se referea la faptul că Sorin Grindeanu l-ar fi denunțat la DNA pe omul de afaceri într-unul dintre dosarele în care este implicat.

Într-un răspuns pentru Digi24, Sorin Grindeanu spune că nu a interacționat niciodată cu femeia.

„Probabil că doamna respectivă de la PNL mă știe de la televizor, că altfel nu am interacționat niciodată. Cu siguranță este prea puțin pentur a-mi ghici care îmi sunt hobby-urile. În mandatul meu de ministru al Transporturilor, am făcut cele mai mari învestiții în portul Constanța”, a transmis liderul PSD.

Dosarul a fost deschis de DNA în septembrie 2025. Omul de afaceri a fost contactat de avocată chiar în timp ce se afla la DNA.

Potrivit anchetei DNA, Georgescu a fost prinsă în flagrant împreună cu un bărbat care se recomanda drept general al Serviciului de Informații Externe (SIE), în timp ce primea 60.000 de euro, parte dintr-o sumă totală pretinsă de 500.000 de euro.

Cei doi sunt acuzați de trafic de influență, după ce Georgescu ar fi promis intervenții la nivel guvernamental și în justiție, inclusiv la DNA și Tribunalul București, în schimbul unor sume de bani.

Surse judiciare au precizat că avocata, membră PNL Sector 1, ar fi susținut că poate influența soluționarea unor dosare aflate pe rolul DNA și al instanțelor, precum și finalizarea unor contracte ori angajări în companii naționale aflate în subordinea Guvernului.

Potrivit anchetatorilor, Georgescu i-ar fi spus afaceristului Jean Paul Tucan că are „legături în DNA, la Administrația Prezidențială și că ‘intră’ direct la șeful DNA, Marius Voineag”.