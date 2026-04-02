search
Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Autostrada muzeu din vestul României, închisă circulației de nouă ani. Va fi inaugurată odată cu marile tuneluri de pe A1

0
0
Publicat:

De nouă ani, o bucată de peste patru kilometri de autostradă din vestul României a rămas închisă circulației, deși lucrările la acest segment au fost finalizate. Secțiunea din zona Margina va fi deschisă odată cu „autostrada cu tuneluri”.

Nodul de autostradă Margina. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Nodul de autostradă Margina. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Vegetația a cuprins marginile „autostrăzii muzeu” din vestul României, iar multe panouri fonoabsorbante, montate în urmă cu aproape un deceniu, s-au degradat, împreună cu alte instalații și utilități de pe cei 4,5 kilometri de autostradă realizați în 2017 la Margina, în Timiș.

„Autostrada muzeu”, construită în urmă cu aproape un deceniu, a fost cuprinsă în Lotul 2 al Autostrăzii Lugoj - Deva, în lungime de 28,5 kilometri, între localitățile Coșevița și Traian Vuia. Lucrările au început în 2013, iar în martie 2017 a fost inaugurat un segment de 15 kilometri între Traian Vuia și Margina.

Pentru a putea fi folosit acest sector, a fost construit nodul Margina, care conectează autostrada cu DN 68A Deva - Lugoj. După nodul Margina, autostrada continuă pe alți patru kilometri, pe segmentul care nu poate fi folosit. Până recent, acesta se oprea în câmp, sub un pasaj construit pe jumătate, la ieșirea din localitatea Margina spre Holdea.

Din primăvara anului 2024, când au fost reluate lucrările la cei 13 kilometri rămași nefinalizați din Lotul 2 al Autostrăzii Lugoj - Deva, „autostrada muzeu” a fost inclusă în proiect și va necesita lucrări suplimentare de remediere, refacerea unor zone degradate și integrarea ei în noua secțiune Margina - Holdea, înainte de deschiderea circulației.

De asemenea, va trebui finalizat și Centrul de Întreținere și Coordonare de la Margina, construit doar parțial. În prezent, capătul „autostrăzii muzeu” este folosit de constructori pentru amenajarea de șantier, iar pe o porțiune din aceasta sunt depozitate materiale de construcție.

Lucrări intense pe tronsonul cu tuneluri

Utilajele au revenit și pe acest sector de autostradă, însă cea mai mare mobilizare de forțe este pe segmentul Margina - Holdea, de peste nouă kilometri, în continuarea acesteia, unde sunt în șantier cele două tuneluri cu galerii care totalizează peste 4,5 kilometri.

Autostrada inchisă, zona Margina Foto Daniel Guță, ADEVĂRUL (4) jpg
Imaginea 1/9: Autostrada inchisă, zona Margina Foto Daniel Guță, ADEVĂRUL (4) jpg
Autostrada inchisă, zona Margina Foto Daniel Guță, ADEVĂRUL (4) jpg
Autostrada inchisă, zona Margina Foto Daniel Guță, ADEVĂRUL (3) jpg
Autostrada inchisă, zona Margina Foto Daniel Guță, ADEVĂRUL (7) jpg
Autostrada inchisă, zona Margina Foto Daniel Guță, ADEVĂRUL (9) jpg
Autostrada inchisă, zona Margina Foto Daniel Guță, ADEVĂRUL (6) jpg
Autostrada inchisă, zona Margina Foto Daniel Guță, ADEVĂRUL (2) jpg
Autostrada inchisă, zona Margina Foto Daniel Guță, ADEVĂRUL (1) jpg
Autostrada inchisă, zona Margina Foto Daniel Guță, ADEVĂRUL (8) jpg
Autostrada inchisă, zona Margina Foto Daniel Guță, ADEVĂRUL (5) jpg

„Secțiunea Margina - Holdea a autostrăzii Lugoj-Deva A1: pe cei 9,13 km ai șantierului stadiul fizic este de 56 la sută. Tunelul 1: - s-au finalizat excavațiile și lucrările de torcretare în ambele galerii (galeria de pe calea 2 are o lungime de 415 m și galeria de pe calea 1 are o lungime de 367,5 m), - fundațiile boltei întoarse au fost finalizate la ambele galerii, - în galeria de pe calea 2 a fost deja montată hidroizolația pe o lungime de 340 m, iar în galeria de pe calea 1, a fost montata hidroizilația pe o lungime de 324 m. Tunelul 2: - la galeria de pe calea 2 (în lungime de 1985 m) s-au excavat 930 m. - la galeria de pe calea 1 (în lungime totală de 1825 m) au fost excavați 1.144 m”, informa recent Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Acesta a mai precizat că pentru creșterea ritmului lucrărilor de excavație la Tunelul 2, constructorii vor deschide un nou acces în galeria de pe sensul Sibiu-Nădlac (calea 1) și vor lucra din 8 puncte. De asemenea, a fost finalizată platforma pe care se va monta fabrica de grinzi care vor fi montate pe poduri și viaducte.

Lucrările la segmentul lipsă din Autopstrada Lugoj - Deva au termen de finalizare primul trimestrul al anului 2027, dar autoritățile s-au arătat până în prezent optimiste în privința inaugurării sale, estimând finalizarea ei în 2026.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

OK! Magazine

image
Prințul Louis, adorabil și de Paștele 2026. Cu ce a atras din nou atenția mezinul regal

Click! Pentru femei

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Click! Sănătate

image
Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!