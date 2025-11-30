Atenționare de la hidrologi: Cod galben de indundații pe râuri din șase județe

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis duminică dimineaţa două atenţionări Cod Galben de inundaţii pe râuri din şase judeţe, valabile pe parcursul acestei zile.

Prima atenţionare este în vigoare până la ora 24:00 şi vizează râurile din bazinul hidrografic Sabar.

"Ca urmare a precipitaţiilor înregistrate înregistrate în ultimele 24 de ore şi propagării, se vor produce creşteri de debite şi niveluri cu depăşiri ale Cotelor de Atenţie pe râurile din bazinele hidrografice: Sabar, aferente judeţelor: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu şi Ilfov", se arată în atenţionarea INHGA, potrivit Agerpres.

Cel de-al doilea Cod galben a fost instituit de hidrologi pe râurile din Dobrogea, judeţele Constanţa şi Tulcea şi este valabil până la ora 12:00. În urma precipitaţiilor înregistrate se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi depăşiri ale Cotelor de Atenţie pe râurile menţionate.

Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri din judeţul Tulcea.