Asigurătorii au plătit peste 62 de milioane de lei pentru mașinile avariate de furtuni în 2025. Doar 10% dintre autovehicule au CASCO

Companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) au plătit, în primele luni din 2025, despăgubiri de peste 62,3 milioane de lei în baza polițelor CASCO pentru pagube provocate de furtuni.

Potrivit unui comunicat al UNSAR, în medie, 15 autovehicule și 15 locuințe au fost despăgubite în fiecare zi în urma fenomenelor meteorologice severe.

Reprezentanții organizației atrag atenția că furtunile, grindina, căderea copacilor sau a altor obiecte antrenate de vânt, precum și inundațiile produc tot mai frecvent pagube costisitoare, însă în prezent doar aproximativ 10% dintre autovehiculele din România sunt protejate printr-o poliță CASCO.

„Fenomenele meteo extreme nu mai sunt evenimente izolate, ci o realitate cu care ne confruntăm tot mai des. O singură furtună poate genera cheltuieli dificil de suportat din bugetul propriu. Practic, polița CASCO transformă un risc financiar major într-o situație gestionabilă, oferind protecția de care șoferii au nevoie exact atunci când apare un eveniment neprevăzut”, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte și director general al UNSAR.

La rândul său, Alina Bărbulescu, coordonator al Secțiunii Asigurări Generale din cadrul UNSAR, a explicat că, în funcție de clauzele contractuale, o poliță CASCO poate acoperi o gamă largă de riscuri, inclusiv pagube provocate de furtuni, grindină, accidente, vandalism sau furt.

UNSAR recomandă proprietarilor de autovehicule să analizeze acoperirile oferite de polițele facultative și să aleagă nivelul de protecție potrivit, în contextul intensificării fenomenelor meteorologice extreme.

Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România reprezintă 22 de companii, care dețin peste 90% din piața locală de asigurări.