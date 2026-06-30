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Cât plătesc șoferii dacă le este ridicată mașina în București. Au fost aprobate noile tarife

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Primăria Municipiului București a adoptat un nou regulament privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor parcate neregulamentar, care introduce tarife unice la nivelul întregii Capitale. Noile reguli vor intra în vigoare la 60 de zile de la publicarea hotărârii.

Cât plătesc șoferii dacă le este ridicată mașina în București. FOTO: Primăria Sectorului 6
Cât plătesc șoferii dacă le este ridicată mașina în București. FOTO: Primăria Sectorului 6

Hotărârea a fost aprobată de Consiliul General cu 42 de voturi pentru și două împotrivă și stabilește atât procedura de ridicare a autovehiculelor, cât și costurile pe care șoferii vor trebui să le achite pentru recuperarea acestora.

Cât costă recuperarea unei mașini

Pentru un autoturism cu masa de până la 5 tone, costul total al ridicării, transportului și depozitării în primele 24 de ore va fi de 1.000 de lei.

În cazul vehiculelor cu masa de peste 5 tone, suma ajunge la 1.240 de lei.

Tarifele sunt împărțite astfel:

  • ridicare: 400 de lei (vehicule până la 5 tone) și 540 de lei (peste 5 tone);
  • transport: 300 de lei, respectiv 400 de lei;
  • depozitare în primele 24 de ore: 300 de lei;
  • după prima zi, depozitarea costă 150 de lei pentru fiecare zi suplimentară.

Cum poate fi recuperat vehiculul

Mașina va putea fi eliberată doar proprietarului, deținătorului sau utilizatorului legal, pe baza actului de identitate și a documentelor care dovedesc dreptul de proprietate sau de folosință asupra vehiculului, după achitarea tuturor tarifelor.

Regulamentul prevede că întreaga procedură de ridicare trebuie documentată foto și video, iar starea autoturismului va fi consemnată într-o fișă întocmită la fața locului.

Ce se întâmplă cu mașinile nerevendicate

Vehiculele vor putea rămâne în depozit maximum șase luni. Dacă nu sunt recuperate în acest interval, vor intra în procedurile prevăzute de lege pentru vehiculele abandonate sau fără stăpân.

Totodată, operatorul care efectuează ridicarea va răspunde pentru integritatea autovehiculului pe întreaga perioadă a transportului și depozitării.

În ce situații nu poate fi ridicată o mașină

Regulamentul stabilește că un vehicul nu poate fi ridicat dacă în interiorul acestuia se află persoane.

De asemenea, sunt exceptate de la această măsură autovehiculele aparținând poliției, pompierilor, ambulanței și altor structuri de intervenție aflate în misiune.

Primele vizate vor fi mașinile abandonate

Potrivit primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, în zona centrală a Bucureștiului operațiunile de ridicare vor fi coordonate de Primăria Generală, iar primele autovehicule vizate vor fi cele abandonate.

Zona administrată direct de Primăria Capitalei include cele mai circulate artere și puncte din oraș, precum Piața Unirii, Piața Universității, Piața Romană, Piața Victoriei, Centrul Vechi, Calea Victoriei și Bulevardul Magheru.

Noul regulament urmărește uniformizarea procedurilor în toate cele șase sectoare ale Capitalei și facilitarea intervențiilor în cazurile în care vehiculele blochează circulația sau ocupă ilegal locuri de parcare, inclusiv cele destinate persoanelor cu dizabilități.

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