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Foto Bilanțul furtunilor din opt județe: 28 de case inundate și 13 autoturisme avariate

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Furtunile au făcut ravagii luni, 22 iunie, în vestul țării. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 28 de case, iar peste zece autoturisme au fost avariate.

Au fost înregistrate efecte în 21 localităţi din opt judeţe
Furtună în Craiova/FOTO: Facebook/Meteoplus

Pompierii au intervenit în 21 de localități din opt județe, în ultimele 24 de ore, pentru evacuarea apei din case, curți şi beciuri, precum şi pentru îndepărtarea copacilor căzuți în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase.

Au fost înregistrate efecte în 21 localități din opt județe - Caraş Severin, Covasna, Dolj, Hunedoara, Olt, Sibiu, Sălaj şi Timiş, unde s-a intervenit pentru evacuarea apei din 28 case, 23 curţi, 78 beciuri/subsoluri şi pentru degajarea a 25 copaci prăbușiți, fiind avariate 13 autoturisme, informează Biroul de presă al Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU).

Potrivit sursei citate, perioadele marcate de instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ vor continua marți, fiind emis un Cod Galben valabil pentru intervalul orar 12:00-21:00.

„Astfel, în zona de munte, sudul Banatului, vestul şi nordul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50-70 km/h) şi pe arii restrânse vijelii şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni (1-3 cm).

În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi local de 15-25 l/mp şi pe arii restrânse vor depăşi 30-40 l/mp”, arată sursa citată.

Luni, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare nowcasting Cod roșu de fenomene meteorologice imediate, valabilă pentru mai multe localități din județele Caraș-Severin și Timiș.

Fenomenele vizate includ vijelii puternice cu rafale de peste 90 km/h, averse torențiale ce pot acumula 25–40 l/mp, descărcări electrice frecvente și grindină de dimensiuni medii, cu diametrul de 2–4 cm.

În contextul avertizării, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a transmis pe pagina oficială de Facebook o serie de recomandări pentru populație, îndemnând oamenii să urmărească permanent anunțurile oficiale și să consulte sursele meteo autorizate.

„Urmăriți permanent anunțurile oficiale; pentru detalii privind starea vremii accesați www.meteoromania.ro. Evitați deplasările inutile în zonele vizate de avertizări. În condiții de vânt puternic, evitați zonele cu arbori, stâlpi sau panouri publicitare și asigurați obiectele care pot fi luate de vânt.

Închideți și securizați ferestrele și ușile locuințelor; stați departe de acestea dacă vântul suflă cu putere. Nu atingeți cablurile electrice căzute la pământ și anunțați imediat autoritățile. Nu traversați cursuri de apă și nu staționați pe malurile acestora. Curățați șanțurile și rigolele din jurul locuinței pentru a permite scurgerea apelor pluviale”, a transmis DSU.

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