Miercuri, 1 Octombrie 2025
Adevărul
Armata Română iese la „shopping". Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem nevoie de altele"

Publicat:

România va achiziționa peste două sute de tancuri noi, iar pentru acestea va plăti circa 6,5 miliarde de euro, o adevărată avere. Generalul (r) Virgil Bălăceanu explică, pentru „Adevărul”, în ce măsură această achiziție este cu adevărat necesară și ce fel de tancuri ar fi ideale pentru România.

Tancuri americane Abrams. FOTO: Pixabay
Tancuri americane Abrams. FOTO: Pixabay

Armata Română a solicitat Parlamentului o aprobare pentru o dublă achiziție. Este vorba despre achiziția a 54 de tancuri Abrams, americane, în valoare de o jumătate de miliard de euro. A doua achiziție de armament se referă la alte 216 tancuri și 76 vehicule derivate. Aici, estimările sunt evaluate la aproape 6,5 miliarde de euro, cu precizarea că aceste tancuri ar urma să fie produse cel puțin parțial în România. Nu este foarte clar dacă va fi vorba tot de tancuri americane Abrams sau nu, pentru că Ministerul Apărării Naționale nu a venit și cu această precizare.

Generalul (r) Virgil Bălăceanu, militar care a reprezentat România la Comandamentul NATO de la Bruxelles şi a fost şef al Brigăzii Multinaţionale din Sud-Est, explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, ce fel de tancuri ar fi de dorit pentru Armata Română și de ce această achiziție este una absolut necesară.

De ce avem nevoie neapărat de tancuri

În opinia expertului, chiar dacă România traversează o perioadă de criză economică, iar multe voci insistă că orice ipotetic război ar fi unul al dronelor, tancurile sunt absolut necesare.

Necesarul României a fost estimat corect, consideră generalul Virgil Bălăceanu. El explică ce înseamnă, pe lângă cele 54 de tancuri Abrams și pe lângă cele 216 tancuri, derivatele solicitate de armată, în număr de 76.

„Vorbim de 216 tancuri și de 76 de derivate. Adică sunt tancuri tractor de evacuare, tancuri pentru pod mobil de asalt, pentru că e tot pe șasiu de tanc, iar în privința pieselor de schimb, mentenanță, activitățile sunt aceleași. Și mai avem tancul dragor, tancul care execută culoare în câmpurile de mine anti-tanc”, spune generalul Bălăceanu.

Generalul susține că, deși în aparență dronele sunt cele mai importante, tancurile continuă să fie indispensabile pe ambele fronturi active, în Ucraina și Fâșia Gaza, și că niciun război nu poate fi purtat exclusiv cu drone.

„Dacă ne uităm la războiul din Ucraina și la cel din Fâșia Gaza, tancurile și blindatele rămân mijloace principale de ducere a acțiunilor. Altfel, nu am mai vedea, pe ambele fronturi tancurile prezente într-un număr atât de mare. Dronele se folosesc pe scară largă. Ele au un efect multiplicator. Altcumva am vedea că războiul din Ucraina înseamnă numai drone și că tancurile au fost retrase în unitățile de unde provin. Ori cele două războaie în desfășurare ne demonstrează că în această etapă se folosesc masiv mijloacele blindate, pentru că au două caracteristici. Au o forță de izbire și o forță letală ridicată și asigură protecția personalului în condiții foarte bune”, mai spune generalul.

Tancurile sunt printre cele mai importante în Ucraina și Fâșia Gaza

De altfel, chiar și într-un război ca cel din Ucraina, despre care mulți s-au grăbit să spună că este exclusiv un război al dronelor, infanteria și blindatele nu au rămas în cazărmi, iar asta dintr-un motiv evident cât se poate de întemeiat.

„Să ne uităm la cei care duc războiele actuale. Fie că vorbim de Federația Rusă, de Ucraina, fie că vorbim de Israel. Nu văd niciun război, cel puțin dintre cele două, să fie doar un război al dronelor. Fără talpa bocancului infanteristului pe câmpul de luptă și fără mijloace blindate și fără sprijin de artilerie și acum și fără drone, pentru că aviația se folosește mai puțin mai ales în războiul din Ucraina, nu se poate obține victoria. Fie că se vorbește de apărare, fie de ofensivă, numărul de blindate, numărul de tancuri va crește. Și la fel și în celelalte armate. Germania a ieșit pe piață deja cu Leopard 2A8. Și sunt state care deja se dotează cu aceste tancuri”, adaugă el.

Generalul Virgil Bălăceanu consideră că România ar trebui să analizeze și achiziția altor tipuri de tancuri, nu doar Abrams. Iar un exemplu pentru noi ar putea fi și de această dată Polonia, care achiziționează și tancuri coreene. În plus, la fel ca și tancurile britanice Challenger, tancurile Abrams sunt foarte grele, iar pe frontul din Ucraina s-au dovedit deseori vulnerabile, în condițiile unor terenuri cu mlaștină și noroaie.

Ce tancuri a fi ideale pentru Armata Română

„Abramsul este greu, într-adevăr. Ne uităm la polonezi. Polonezii au luat și tancuri Leopard, au luat și Abrams, însă majoritatea tancurilor acum și în perspectivă pentru forțele terese poloneze vor fi tancurile sud-coreene, K2. Acestea sunt mai ușoare, au și o greutate mai mică, au un preț mai mic. Iar sud-coreenii sunt foarte bine pregătiți ca să realizeze o parte din componente în statul care le achiziționează”, explică generalul Virgil Bălăceanu.

În plus, România ar trebui, spune el, să impună companiei care va câștiga licitația să fabrice cel puțin anumite componente ale acestor tancuri la noi în țară. Acest lucru ar constitui un balon de aer pentru o industrie de apărare sufocată de mult timp.

Generalul Virgil Bălăceanu. FOTO: MApN
Generalul Virgil Bălăceanu. FOTO: MApN
Citește și: Stânga și dreapta radicală franceză sperie Europa și o slăbesc în fața Rusiei: „E o mare vulnerabilitate pentru România”

„Trebuie să începem să producem carcasele blindate în România, sistemele de senzori, sistemul de comandă și control, chiar sisteme de armament cum ar fi mitralierele dacă nu producem tunul. Și întreaga cantitate de muniție, pentru că tancurile vor fi livrate de cei care vor câștiga licitația cu o anumită cantitate de muniție care nu este suficientă pentru a îndeplimi o misiune într-un război de înaltă intensitate și de lungă durată, de uzură”, punctează generalul Virgil Bălăceanu.

În acest moment, Armata Română stă foarte prost în ceea ce privește tancurile. Deși armata va avea nevoie pe termen mediu și lung și de alte arme importante, inclusiv de submarine, tancurile, alături de drone, constituie o prioritate. „O să fie nevoie inclusiv de submarine, atunci când va fi situația în care controlul Mării Negre va presupune și prezența acestora. Dar deocamdată nevoia mai mare este de tancuri, pentru că noi folosim încă tancuri produse în anii 50-60, T-55”, mai spune generalul Bălăceanu.

Ce tancuri mai avem

În prezent, cele mai moderne tancuri din dotarea Armatei Române sunt tancurile TR-85 și varianta M1 Bizonul, care nu sunt, de fapt, deloc noi. Acestea sunt ceva mai tinere decât venerabilul T-55, dar nu este foarte clar în ce măsură ar face față într-o confruntare cu arme moderne.

Între timp, Armata Română a renunțat la alte tancuri vechi, precum T-72 importat acum 45 de ani din fosta Uniune Sovietică. Problemele generate de lipsa muniției au făcut ca aceste tancuri să fie retrase.

Cel mai modern tanc românesc este TR-85M1, care a fost obţinut printr-un program de modernizare a tancului românesc TR-85, care este încă în derulare. Programul de modernizare a TR-85M1, cunoscut și ca „Bizonul”, a fost inițiat în 1994. Obiectivul declarat a fost acela de a asigura interoperabilitatea cu tehnologia NATO. Azi, România se bazează pe două categorii de tancuri: TR-85 și versiunea modernizată Bizonul, precum T-55, potrivit Defence România.

Ce ne-ar mai trebui ca să fim în siguranță

Totodată, în opinia generalului, România va mai avea nevoie și de alte achiziții importante pentru a-și transforma armata în una care să descurajeze orice potențial inamic și să asigure securitatea țării, alături de aliații din NATO.

„O să fie nevoie și de alte achiziții importante. Este nevoie să ne gândim la un proiect legat de elicoptere. Dar va trebui să vedem dacă oferim o perspectivă a elicopterului IAR-E sau dacă în înzestrarea Armatei Române intră alte elicoptere. Și sigur, de noutate sunt dronele. Va trebui să trecem cât mai repede la producția de drone de interceptare, apropo de scutul Danubian pe care trebuie să-l creăm. Dar îl putem crea la ora actuală cu mijloacele care le avem în dotare”, încheie generalul Virgil Bălăceanu.

Ce spune MApN despre tancurile care vor fi luate

Într-un comunicat oficial, Ministerul Apărării Naționale (MapN) se referă la necesitatea dotării Armatei Române cu noi tancuri.

„MApN continuă demersurile pentru creșterea capacității de apărare. Ministerul Apărării Naţionale a cerut Parlamentului aprobarea pentru a începe procedura de atribuire a contractelor din programul de înzestrare „Tanc principal de luptă”, etapele I (faza 2) și II. Scopul este creșterea capacității operaționale a armatei, pentru a putea îndeplini atât misiunile de apărare a țării, cât și angajamentele internaționale.

Citește și: UE lui Von der Leyen și Macron, umbra Europei lui Thatcher și Mitterrand? „Le lipsesc carisma și impactul «greilor» din trecut, dar navighează onorabil”

Etapa I (faza 2) a programului de înzestrare, cu valoarea estimată de 458,20 mil. USD fără TVA, presupune completarea capabilităţii batalionului de tancuri dotat cu tancul Abrams M1A2 SEPv3. În acest sens, sunt planificate a fi achiziţionate mitraliere, muniții, piese de schimb, echipamente de simulare și testare, servicii suport şi asistenţă tehnică, transport, servicii de instruire.

Etapa II a programului de înzestrare, cu valoarea estimată de 6.488,34 mil. Euro fără TVA, urmărește achiziţia a 216 tancuri şi 76 de derivate pentru dotarea structurilor de tancuri şi de infanterie din cadrul Forţelor Terestre, precum şi achiziţia de suport logistic şi echipamente specifice de instruire şi antrenament”, se menționează în comunicatul postat pe site-ul MApN.

Tot aici se face referire și la faptul că cel puțin parțial aceste tancuri ar trebui să fie produse în România.

„De asemenea, etapa II a programului prevede măsuri de protejare a securității României prin cooperare tehnologică și industrială, astfel încât tancurile și subsistemele lor să fie produse și întreținute în țară. Programul de înzestrare „Tanc principal de luptă” are în vedere operaţionalizarea ţintelor de capabilităţi asumate în cadrul procesului NATO şi UE de planificare a apărării, pentru realizarea obiectivelor Programului privind transformarea Armatei României până în anul 2040.

Menționăm că Etapa I (Faza 1) a programului de înzestrare a fost iniţiată în anul 2023 şi a presupus achiziţia a 54 de tancuri Abrams modernizate, varianta M1A2 SEP v3, şi a 12 derivate pe şasiu de tanc, în uz, din stocul Armatei SUA. Această etapă este în derulare printr-un acord „Guvern la Guvern” cu Statele Unite ale Americii, având o valoare de 1.068.526.880 dolari, cu termen de livrare estimat pentru toate echipamentele - anul 2028.”

