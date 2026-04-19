search
Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Reacții în cascadă la mesajul viral al unei influencerițe ruse pentru Putin: revoluțiile sunt făcute de oameni ca ea

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Avertismentul celebrei influencerițe Victoria Bonia, transmis săptămâna aceasta către Vladimir Putin, potrivit căruia populația Rusiei ar putea răbufni, a determinat o rară reacție de recunoaștere din partea Kremlinului în ceea ce privește existența criticilor publice, relatează NBC News, care publică o serie de reacții la mesajul femeii.

image

De la videoclipuri legate de fitness și tutoriale de machiaj, până la un manifest viral despre problemele tot mai grave din Rusia - mesajul Victoriei Bonia a zguduit spațiul mediatic rus.

Mesajul său video de 18 minute, publicat pe Instagram, a reprezentat o schimbare neașteptată de ton pentru Bonia, influenceriță rusă stabilită la Monaco, cunoscută în principal pentru conținut de lifestyle. Fosta vedetă de reality-show a reușit însă să atingă o coardă sensibilă în Rusia, unde nemulțumirea socială a crescut în ultimele luni pe fondul mai multor probleme, inclusiv înăsprirea severă a controlului asupra internetului.

„Există un zid înalt și gros între tine și noi, oamenii obișnuiți”, i-a transmis Bonia, în vârstă de 46 de ani, lui Putin, acuzându-i pe oficialii de rang înalt că se tem să îi spună adevărul despre starea reală de lucruri din țară.

Ea a enumerat pentru cei 13 milioane de urmăritori ai săi problemele cu care se confruntă Rusia: restrângerea masivă a libertăților digitale, sacrificarea în masă a animalelor din Siberia, inundații mortale în regiunea sudică Daghestan și pata de petrol care se deplasează de-a lungul coastei ruse a Mării Negre.

Potrivit ei, populația suferă, iar oficialii ar ascunde realitatea de liderul de la Kremlin.

„Oamenii se vor sătura să le fie frică”, a spus ea în videoclipul care a strâns peste 26 de milioane de vizualizări și 1,4 milioane de aprecieri. „Sunt întinși ca un arc, iar într-o zi acel arc se va rupe.”

În același timp, Bonya a subliniat că îl susține în continuare pe Putin, pe care l-a catalogat un politician „foarte puternic”. „Dar tu nu au cunoștință despre multe lucruri”, a adăugat ea.

Criticile sale au fost aduse în atenția purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care vineri a respins ideea că Putin nu ar fi la curent cu problemele interne ale Rusiei.

„Nu. Nu este așa”, a spus el. „Putin este șeful statului, iar atribuțiile sale presupun că se ocupă de cea mai largă gamă de subiecte de pe agendă.”

Ideea „țarului bun” înșelat de funcționari corupți nu este nouă, însă cazul Boniei a atras atenția prin faptul că vine din partea unei figuri considerate până recent apolitice, într-un context în care criticile publice sunt rare și riscante în Rusia.

Reacții la mesajul influenceriței

Analistul politic rus Abbas Galliamov, fost autor de discursuri pentru Putin, a comentat pentru NBC News că, intenționat sau nu, Bonya contribuie la consolidarea discursului opoziției din Rusia.

Unii o acuză că ajută Kremlinul prin reluarea narațiunii clasice care mută vina de la lider. Dar, potrivit acestuia, ea face parte dintr-un proces mai amplu de acumulare a unei situații pre-revoluționare în Rusia.

„Nu spun că este o revoluționară - ar fi prea ciudat. Dar revoluțiile nu sunt făcute de revoluționari. Paradoxul este că ele sunt făcute de oameni ca Bonia.”

Deși un astfel de scenariu pare îndepărtat, semnele de nemulțumire s-au acumulat în ultimele luni.

Închiderea internetului mobil de către Kremlin, interzicerea de facto a aplicației populare Telegram și tranziția forțată la o platformă de „mesagerie națională” controlată de stat - măsuri justificate de presupuse motive de securitate - au alimentat apeluri rare la proteste și ironii publice la adresa autorităților.

Aceste evoluții au loc în contexul unei economii în suferință, afectată de patru ani de război în Ucraina și de creșterea prețurilor. Miercuri, Putin a deplâns ultimele două luni de contracție economică și a cerut explicații oficialilor pentru performanțele sub așteptări.

Săptămâna trecută, institutul de sondare VCIOM a raportat o scădere a gradului de aprobare al lui Putin sub 70% pentru prima dată de la invazia pe scară largă din Ucraina, în 2022. Vineri, același institut a indicat o nouă scădere, la 66,7%.

Un mesaj viral care a atras atenția Kremlinului

Kremlinul a luat act de intervenția Boniei, a declarat Peskov joi, precizând că aceasta a atins „subiecte foarte sensibile” și că se lucrează la rezolvarea multora dintre ele.

Ulterior, Bonia a postat pe Instagram videoclipuri în care plânge și mărturisește că nu poate anticipa ce soartă îi este rezervată în urma acțiunilor. Ea i-a mulțumit lui Peskov și s-a declarat mulțumită că „vocea noastră a fost auzită”.

În story-urile sale, influencerița a spus că, deși locuiește în Monaco, „riscă totul” vorbind public, având afaceri în Rusia și revenind frecvent în țară. „Dacă mi se întâmplă ceva, atunci va fi un atac asupra oamenilor”, a afirmat ea.

După mesajul său viral, alte două personalități feminine din media au exprimat opinii similare.

Bloggerița Aiza a susținut-o pe Bonya într-un videoclip ulterior șters, în care a transmis celor 4 milioane de urmăritori că „un președinte ar trebui să știe ce se întâmplă în propria țară” și că speră sincer ca realitatea să fie că Putin nu este pe deplin informat.

Ekaterina Gordon, o altă figură mediatică cu aproape 2 milioane de urmăritori, a acuzat o „coloană a cincea” că ar alimenta furia publică pentru a submina încrederea în Putin, dar a ridicat totodată unele dintre aceleași probleme menționate de Bonia.

Nu toți au fost însă de acord cu influencerița.

Ivan Jdanov, aliat apropiat al regretatului lider de opoziție Alexei Navalnîi, a sugerat că discursul Boniei ar putea fi orchestrat de Kremlin, afirmând că acesta „deviază lovitura de la Putin”.

Majoritatea vocilor pro-Kremlin au respins însă ideile ei.

Prezentatorul TV propagandist Vladimir Soloviov a insinuat că Bonia ar trebui investigată, criticând faptul că „îi atrage atenția comandantului-șef de undeva din Monaco”.

Totodată, bloggerul militar influent Alexandr Kartavih a atacat ceea ce a numit „Remeslo 2.0”, referindu-se la loialistul Kremlinului Ilia Remeslo, care l-a denunțat recent pe Putin drept „criminal de război și hoț”, și care a fost internat ulterior într-o instituție psihiatrică.

La rândul său, bloggerul de război Iuri Podoliaka a susținut că Bonya ar fi folosită de „stăpânii occidentali” pentru a destabiliza Rusia în perioade dificile.

Ghid de cumpărături

Top articole

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
