Fostă angajată MAE, sub control judiciar pentru abuz în serviciu. Este acuzată de plăți salariale ilegale

O fostă angajată a Direcției Planificare Bugetară, Contabilitate și Salarizare (D.P.B.C.S.) din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, începând de joi, 22 noiembrie, fiind acuzată de abuz în serviciu, prin obținerea unor foloase necuvenite, săvârșită în mod repetat și cu consecințe deosebit de grave, în numeroase acte materiale, precum și în falsificarea unor înscrisuri oficiale și folosirea acestora, ambele în formă continuată.

„În continuarea comunicatului nr. 14/I-36 din 22 ianuarie 2026, vă aducem la cunoștință faptul că procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 22 ianuarie 2026, față de inculpata PĂUNE LAVINIA-DANIELA, la data faptelor consilier relații în cadrul Direcției Planificare Bugetară, Contabilitate și Salarizare (D.P.B.C.S.) din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• participație improprie sub forma complicității la comiterea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave (176 de acte materiale),

• fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată și

• uz de fals în formă continuată”, transmite DNA într-un comunicat.

Păune Lavinia-Daniela va depune în termen de 10 zile o cauțiune în valoare de 500.000 de lei, care va fi consemnată pe numele acesteia, la dispoziția DNA.

Procurorii anticorupție au decis continuarea urmăririi penale față de doi suspecți, persoane fizice, acuzați de complicitate la abuz în serviciu, faptă comisă în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave, prin obținerea unor foloase necuvenite.

Potrivit procurorilor, în perioada mai 2009 – aprilie 2024, inculpata Păune Lavinia-Daniela, în calitatea menționată anterior, ar fi efectuat plăți nelegale cu titlu de salarii, atât către două persoane care nu aveau calitatea de angajați ai instituției, cât și către sine, cu consecința producerii unui prejudiciu bugetului MAE în cuantum total de 8.412.028 lei.

Mai exact, inculpata ar fi modificat ilegal, prin programul informatic de salarizare, 176 de state de plată ale personalului MAE, mărind valoarea unor indemnizații.

Datele falsificate au fost apoi folosite în etapele de aprobare și plată, ceea ce a dus la majorarea nelegală a fondurilor pentru salarii, precum și a taxelor și contribuțiilor aferente. Documentele au fost avizate și aprobate de conducerea MAE fără a ști că informațiile erau false.

De asemenea, inculpata Păune Lavinia-Daniela ar fi falsificat borderourile aferente dispozițiilor de plată a drepturilor salariale ale personalului M.A.E., transmise unităților bancare, prin inserarea unor sume necuvenite, rezultate din falsificarea statelor de salarii, precum și a unor date privind conturi bancare aparținând acesteia și celor doi suspecți.

Prin aceste demersuri, inculpata Păune Lavinia-Daniela, împreună cu ceilalți doi suspecți, ar fi obținut în mod ilegal suma totală de 7.176.957 lei, transferată necuvenit în conturile bancare ale acestora.

Totodată, au fost achitate către bugetul de stat contribuții salariale și impozite aferente veniturilor din salarii, în cuantum total de 1.235.071 lei, corespunzătoare sumelor achitate nelegal.

Inculpata Păune Lavinia-Daniela se află sub control judiciar, fiind obligată să se prezinte la anchetatori ori de câte ori este chemată și să nu părăsească România fără acordul DNA. Aceasta a fost avertizată că nerespectarea obligațiilor poate duce la arest la domiciliu sau arest preventiv, iar atât ea, cât și cei doi suspecți au fost informați oficial despre calitatea procesuală și acuzațiile care li se aduc.