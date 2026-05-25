Cum văd analiștii relațiile România - SUA: apropierea de Washington este considerată drept principalul câștig al mandatului lui Nicușor Dan

Analiștii și consultanții politici consideră că întărirea relației României cu Statele Unite ale Americii rămâne un obiectiv-cheie de politică externă, după ce Administrația Prezidențială a anunțat semnarea unui contract de consultanță strategică pentru consolidarea dialogului cu Guvernul și Congresul SUA și a Parteneriatului Strategic bilateral.

Directorul INSCOP Research, Remus Ioan Ștefureac, a subliniat importanța instrumentelor de lobby utilizate de alte state în relația cu Washingtonul, oferind exemplul Japoniei.

„Despre lobby - puțină istorie recentă reală, nu povești, trăită pe viu de subsemnatul. Îmi aduc aminte că în perioada 2015-2019, în primul mandat Trump (eram la Washington DC și acopeream politica internă americană la ambasada noastră), o țară precum Japonia, cu mega companii globale prezente pe piața americană, cu peste 300 de diplomați în DC (noi ne lăudam cu vreo 12 diplomați) avea încheiate, direct prin ambasada lor în SUA sau prin alte agenții publice japoneze, zeci, subliniez, zeci de contracte de lobby pentru a înțelege ce se întâmplă și a-și promova interesele naționale în America lui Donald Trump”, a scris Remus Ștefureac, pe FB.

Acesta a mai afirmat că România nu avea, în acea perioadă, astfel de contracte, spre deosebire de alte state din regiune.

„Atunci, România nu avea încheiat niciunul (zero contracte de lobby), deși ar fi fost tare utile! Ungaria avea și ea câteva, deși Orban era de pe atunci mare prieten cu Trump. S-a reușit atunci, în principal prin eforturile ambasadorului, ale diplomațiilor noștri și ale unor instituții (non-politice) din România, foarte credibile, însă pentru oficialii americani din zona de securitate-informații, organizarea unei vizite istorice la Washington, chiar pe peluza Casei Albe, a președintelui nostru de atunci”, a adăugat el.

Ștefureac consideră că în prezent contextul geopolitic este mai complicat și că astfel de instrumente sunt necesare pentru apărarea intereselor României.

„Vremurile s-au schimbat și s-au complicat și mai mult pentru noi. Ne-am fi dorit atunci să avem suportul asigurat de activități de lobby reglementate legal in SUA. E bine însă ca avem unul acum! Aberațiile moraliste chiar nu-si au locul aici. Insecuritatea țării provocată de o eventuală răcire accentuată a relațiilor cu SUA în această perioadă critică ar fi mult prea costisitoare pentru libertatea, prosperitatea și siguranța noastră, a tuturor. Inclusiv ale ideologilor nației”, a mai spus directorul INSCOP.

Washingtonul, prioritate strategică pentru București

La rândul său, consultantul politic George Rîpă a susținut că semnarea unui contract de lobby cu o firmă din Statele Unite este un pas necesar și uzual pentru statele care doresc să își promoveze interesele la Washington. „Contractul semnat de Administrația prezidențială cu o firmă de lobby din SUA e mai mult decât binevenit”, a afirmat acesta.

Consultatul a dat exemple de state care folosesc astfel de mecanisme de mult timp.

„În ultimii ani și eu și Ionaș Vladimir am susținut asta în zeci de emisiuni. Aproape orice țară de pe glob, inclusiv parteneri apropiați ai SUA, precum Japonia, Germania, UK, Israel au astfel de contracte la Washington, și nu de ieri de azi, ci de zeci de ani”, a spus Rîpă.

De ce rivalitatea SUA-China este inevitabilă, dar o ruptură economică totală ar fi dezastruoasă. Analiză Washington Post

Acesta a adăugat că evoluțiile politice recente au influențat relația României cu SUA.

„Cred că este evident că evoluții ce țin de politica internă dar și derapaje democratice evidente din ultimii ani au dus la o îndepărtare de americani. Cred că ND a înțeles că diplomația românească și clasa politică nu au nici pe departe capacitatea de a reconstrui relația stabilă bazată pe încredere din primul mandat Trump sau din mandatele Obama”, a mai declarat consultantul.

În opinia acestuia, investiția anuală în astfel de servicii este justificată în contextul strategic actual. „Suma anuală, dacă firma de lobby livrează, este de maxim 6 milioane de dolari. Spre comparație, doar în sectorul 3, doar în 2025, s-au cheltuit peste 20 de milioane de euro pentru spații verzi. Copăcei, floricele, gazon, să fie frumi frumi cum îi place lu domnu primar”, a spus Rîpă.

Acesta a subliniat că relansarea relației cu SUA ar trebui să fie o prioritate majoră de politică externă.

„Relansarea relației cu SUA și revenirea României alături de singura țara care ne poate garanta securitatea, libertatea și prosperitatea trebuie să fie cel mai important proiect de politică externă din prezent. ND are restanțe evidente în politica internă, dar, dincolo de certurile noastre de aici, trebuie susținut în demersul de a reconstrui relația cu SUA și chiar de a o duce mai departe. Orice guvern ar veni, nu poate livra prosperitate și predictibilitate în următorii ani. Cu greu vom depăși efectele guvernării dezastruoase marca Ciolacu. Singurul câștig pe care îl poate avea ND în primul mandat, pentru țară, este apropierea de SUA”, a concluzionat consultantul politic George Rîpă.

România a semnat un contract de consultanță pentru relația cu SUA.

Administrația Prezidențială a anunțat luni, 25 mai, că a încheiat un contract de consultanță strategică și asistență în relația cu Guvernul și Congresul Statelor Unite ale Americii, în scopul consolidării Parteneriatului Strategic bilateral.

Cum a ajuns Cancelaria premierului să dea contracte de consultanță pentru Apărare. Miruță explică mecanismul gândit de Ciolacu

Potrivit instituției, măsura urmărește obiective de interes național și vizează întărirea cooperării în domenii precum apărare, securitate, energie și tehnologii de vârf.

Contractul a fost semnat cu firma Eversheds Sutherland (US) LLP, specializată în relații guvernamentale și consultanță strategică.

Administrația Prezidențială precizează că serviciile includ creșterea capacității de apărare și descurajare, atragerea de investiții, integrarea în structuri internaționale, combaterea criminalității transnaționale și facilitarea dialogului instituțional cu autoritățile americane.

„Contractarea acestui tip de servicii reprezintă o practică uzuală în relația cu administrația americană, utilizată și de alte state aliate”, se arată în comunicatul instituției.

Contractul are o durată inițială de șase luni și un plafon maxim de remunerare de până la 565.000 de dolari pe lună, în funcție de serviciile prestate. Administrația Prezidențială afirmă că inițiativa completează demersurile oficiale ale statului român și susține angajamentul pentru transparență și consolidarea relației cu SUA.