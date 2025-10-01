Ambasada SUA la București îşi suspendă activitatea pe Facebook. Ce se întâmplă cu serviciile de pașapoarte și vize

Ambasada Statelor Unite la București a anunțat că își va suspenda activitatea online și va limita actualizările, ca urmare a shutdown-ului din SUA, pe fondul lipsei de fonduri.

Ambasada Statelor Unite în România a anunțat că, începând cu 1 octombrie, pagina sa de Facebook nu va mai fi actualizată decât pentru transmiterea mesajelor urgente de securitate și siguranță.

„În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii, această pagină de Facebook nu va mai fi actualizată până la reluarea completă a activităţii, cu excepţia mesajelor urgente de securitate şi siguranţă.

În prezent, serviciile pentru pașapoarte și vize la Ambasadele și Consulatele Statelor Unite din străinătate vor continua în perioada în care nu există fonduri alocate pentru desfăşurarea activităţii, în măsura posibilităților. Nu vom actualiza acestă pagină, cu excepția mesajelor urgente de securitate şi siguranţă. Pentru informații cu privire la serviciile și operațiunile curente, vizitați travel.state.gov”, a transmis instituția pe rețelele sociale.

Anunţul ambasadei vine în contextul în care guvernul Statelor Unite intră, de la miezul nopții (ora 7:00 în România), într-un blocaj bugetar („shutdown”), după ce președintele Donald Trump și Congresul nu au reușit să ajungă la un acord privind cheltuielile federale.

Potrivit Biroului pentru Buget al Congresului, aproximativ 750.000 de funcționari federali vor fi trimiși acasă fără plată, iar salariile lor vor fi amânate. De asemenea, se așteaptă ca traficul aerian și plata unor ajutoare sociale să fie serios afectate.

Până acum, cel puțin 21 din cele 23 de agenții federale vitale au anunțat care angajați vor fi suspendați temporar.

Ultimul „shutdown” major a avut loc între decembrie 2018 și ianuarie 2019, în timpul primului mandatul de preşedinte al lui Donald Trump. Acesta a durat 35 de zile și a reprezentat cea mai lungă închidere guvernamentală din istoria SUA.