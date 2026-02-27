Ambasada SUA de la București publică un mesaj transmis de Marco Rubio: „A cere statelor membre NATO să fie mai puternice nu este o amenințare”

Ambasada SUA la București a publicat vineri, 27 februarie, un mesaj transmis de secretarul de stat Marco Rubio, potrivit căruia NATO trebuie să fie „atât de puternică”, încât „nimeni să nu îndrăznească, vreodată, să o provoace”.

„Secretarul de stat Marco Rubio: A cere statelor membre NATO să fie mai puternice nu este o amenințare. Trebuie să înțelegem că Alianța trebuie să arate diferit, deoarece lumea arată diferit, deoarece provocările secolului XXI sunt diferite de provocările secolului XX.

Ne dorim ca NATO să fie mai puternică. Și pentru ca NATO să fie mai puternică, statele membre trebuie să fie mai puternice. Aceasta este ideea”, a transmis Ambasada SUA la București.

În discursul său de la Conferinţa de Securitate de la Munchen (MSC), Rubio a spus că SUA doresc să colaboreze cu Europa pentru a remodela ordinea globală.

„Statele Unite ale Americii se vor angaja din nou în procesul de reînnoire şi restaurare, motivaţi de viziunea unui viitor la fel de mândru, suveran şi vital ca civilizaţiile noastre din trecut, şi suntem pregătiţi, dacă este necesar, să facem acest lucru singuri. Preferăm şi sperăm să facem acest lucru împreună cu voi, prietenii noştri din Europa”, a Rubio.

El a afirmat că SUA doresc să vadă o Europă puternică. „Destinul nostru este şi va fi întotdeauna legat de al vostru, deoarece ştim că soarta Europei nu va fi niciodată irelevantă pentru propria noastră securitate naţională”, a punctat secretarul american de stat.

În același timp, el a subliniat că Europa trebuie să aibă „voința de a supraviețui” și de a se apăra singură.

De la revenirea la Casa Albă, Donald Trump a redus angajamentele externe ale SUA, a retras o parte din trupele staționate în Europa și a transferat anumite responsabilități de comandă către aliații europeni — o reorientare menită să concentreze politica externă americană asupra a ceea ce administrația consideră a fi „interesele fundamentale de securitate națională”.