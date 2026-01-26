Aliații NATO își testează capacitatea de reacție pe Flancul Estic: a început Dynamic Front 26. Ce rol are România

NATO a dat start exercițiului DYNAMIC FRONT 26, cel mai mare antrenament de interoperabilitate al artileriei Forțelor Terestre ale SUA desfășurat în Europa în perioada 26 ianuarie – 13 februarie 2026. Aliații testează integrarea multidomeniu a forțelor și consolidează linia de descurajare pe Flancul Estic, cu România în centru.

România, „rol important prin găzduirea secvențelor de instruire din Poligonul Cincu”

DYNAMIC FRONT 26 are ca obiectiv exersarea planurilor regionale NATO, precum și integrarea efectelor în domeniile terestru, aerian, maritim, cibernetic și spațial, pentru a contracara capabilități de restricționare a accesului și control al zonei, susținute de forțe convenționale concentrate.

„DYNAMIC FRONT 26 pune un accent sporit pe comandă și control, simulare și integrare multidomeniu, reflectând realitățile conflictelor moderne, în care forțele trebuie să opereze la distanță, peste granițe naționale și în mai multe domenii, menținând viteza și precizia procesului decizional.

Activitățile cu trageri reale sunt desfășurate în mai multe state aliate, România având un rol important prin găzduirea secvențelor de instruire din Poligonul Cincu, care contribuie direct la consolidarea interoperabilității aliate și la întărirea posturii de descurajare și apărare a NATO pe Flancul Estic”, a explicat MApN, într-un comunicat.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, DYNAMIC FRONT 26 evidențiază rolul Comandamentului Multidomeniu 56 – Europa în integrarea efectelor la nivel de teatru de operații și în dezvoltarea operațiilor multidomeniu la scară largă și marchează ultima ediție a exercițiului în actualul format, urmând ca, din anul viitor, să fuzioneze cu exercițiul Arcane Thunder sub denumirea Arcane Front.

Prin acest exercițiu, SUA, România și aliații NATO își reafirmă angajamentul ferm față de apărarea colectivă și securitatea regională.