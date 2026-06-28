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Aurul, bijuterie sau instrument de protecție? Cum a schimbat inflația percepția românilor

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Inflația ridicată din ultimii ani a schimbat modul în care românii se raportează la aur, mutând treptat discuția din zona estetică și culturală către cea financiară. Dacă pentru o parte a populației aurul rămâne în continuare asociat cu bijuteriile și tradiția cadourilor, datele recente arată că tot mai mulți îl privesc ca pe un instrument de protecție a economiilor în perioade de incertitudine.

Mici lingouri de aur aşeyate pe o faţă de masă
Inflaţia a schimbat modul în care românii se raportează la aur. Foto arhivă

Ultimii ani au schimbat profund felul în care românii se raportează la bani. După o perioadă în care inflația a redus puterea de cumpărare, iar dobânzile, piețele financiare și costurile de trai au cunoscut fluctuații importante, obiectivul principal al celor care economisesc nu mai este obținerea unor câștiguri spectaculoase.

Datele studiului „Atitudinile de economisire și investiții în România”, realizat de Wisemetry Research pentru Tavex România, arată că 40% dintre români dețin economii sau investiții active. Dintre aceștia, 86% declară că economisesc pentru a avea o rezervă financiară și pentru a face față situațiilor neprevăzute, în timp ce doar 13% spun că scopul principal este creșterea averii.

Aceste cifre sugerează o schimbare importantă de perspectivă. Pentru majoritatea românilor, economisirea nu este asociată cu asumarea unor riscuri în căutarea unor randamente ridicate, ci cu nevoia de stabilitate. Într-un mediu economic perceput ca fiind mai puțin predictibil, conservarea valorii capitalului devine mai importantă decât multiplicarea lui rapidă.

Aurul începe să fie privit ca activ financiar, nu doar ca obiect de valoare

Această schimbare de mentalitate se reflectă și în modul în care este perceput aurul.

Ani la rând, pentru mulți români, aurul a fost sinonim cu bijuteriile. Inelele, lanțurile, cerceii sau brățările reprezentau atât o formă de economisire, cât și un simbol al prosperității și al statutului social. În prezent însă, diferența dintre aurul purtat și aurul de investiții devine tot mai clară.

Analiza suplimentară realizată de Tavex România în rândul persoanelor care economisesc arată că unul din cinci respondenți consideră aurul de investiții și alte metale prețioase drept una dintre cele mai bune metode de protecție împotriva inflației. În schimb, doar 7% atribuie acest rol bijuteriilor și pietrelor prețioase.

Diferența este relevantă deoarece indică o schimbare conceptuală. Românii încep să distingă între valoarea emoțională și cea investițională a aurului. Bijuteriile continuă să fie apreciate ca obiecte personale, cadouri sau bunuri de familie, însă atunci când scopul este conservarea valorii economiilor, atenția se mută către lingouri și monede standardizate, al căror preț urmărește mai fidel evoluția cotațiilor internaționale.

O tendință care urmează evoluția pieței globale

Schimbarea observată în România nu este un fenomen izolat. La nivel internațional, piața aurului traversează una dintre cele mai importante transformări din ultimele decenii.

Potrivit analizelor Metals Focus, în 2026 aurul fizic destinat investițiilor este pe cale să depășească sectorul bijuteriilor și să devină principala componentă a cererii globale de aur. În același timp, datele World Gold Council arată că, în primul trimestru al acestui an, cererea pentru lingouri și monede de aur a crescut cu 42% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce consumul de bijuterii din aur a scăzut cu 23%.

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Explicația este una economică. În perioade marcate de incertitudine, investitorii și populația tind să caute active percepute drept capabile să își păstreze valoarea în timp. Creșterea prețului aurului descurajează achizițiile de bijuterii pentru consum, însă stimulează interesul pentru produsele destinate investițiilor, care sunt cumpărate cu un obiectiv diferit: protejarea capitalului.

Maturizarea comportamentului financiar

Poate cea mai interesantă concluzie care se desprinde din date nu este legată de aur, ci de evoluția educației financiare.

În trecut, exista adesea tendința de a considera că orice obiect din aur reprezintă automat o investiție. Astăzi, consumatorii par să facă diferențe mai clare între activele cumpărate pentru utilizare sau valoare sentimentală și cele achiziționate cu scop investițional.

Această separare este esențială, pentru că valoarea unei bijuterii este influențată nu doar de cantitatea de aur pe care o conține, ci și de costurile de design, manoperă și distribuție. La revânzare, aceste componente sunt recuperate doar parțial. În schimb, aurul de investiții este standardizat, are un grad ridicat de puritate și este evaluat în funcție de prețul internațional al metalului prețios, ceea ce îl face mai potrivit pentru cei interesați de conservarea valorii.

Faptul că tot mai mulți români înțeleg această diferență poate fi interpretat ca un semn al maturizării pieței locale de investiții.

Economisirea devine mai sofisticată

Analiza arată și că românii încep să își diversifice instrumentele prin care încearcă să își protejeze economiile. Pe lângă depozitele bancare și investițiile imobiliare, aurul fizic, argintul sau ETF-urile pe aur încep să fie incluse în portofoliile unei părți din populație.

Acest fenomen nu înseamnă că aurul înlocuiește celelalte forme de investiții și nici că reprezintă o soluție universală pentru orice investitor. În schimb, el arată că deciziile financiare devin mai nuanțate, iar alegerea unui activ este făcută în funcție de rolul pe care acesta îl poate juca într-un portofoliu.

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Pentru o parte dintre români, obiectivul nu mai este maximizarea câștigurilor, ci construirea unui echilibru între lichiditate, stabilitate și protecția împotriva inflației.

O schimbare care spune mai multe despre economie decât despre aur

Evoluția modului în care românii privesc aurul este, în fond, expresia unei schimbări mai ample. Într-o perioadă în care inflația, volatilitatea piețelor și incertitudinea economică au devenit elemente constante ale peisajului financiar, criteriile după care oamenii își aleg activele se schimbă.

Aurul nu își pierde valoarea simbolică și nici rolul cultural pe care l-a avut de-a lungul generațiilor. El rămâne prezent în tradiții, în cadouri și în patrimoniul familial. Însă, în paralel, începe să capete un statut nou: acela de instrument financiar utilizat pentru protejarea economiilor.

Această transformare este, poate, unul dintre cele mai clare semne că piața locală de economisire intră într-o etapă de maturizare. Nu pentru că românii cumpără mai mult aur, ci pentru că încep să facă diferența dintre un obiect de valoare și un activ financiar, dintre consum și investiție. Iar această schimbare de perspectivă este, pe termen lung, la fel de importantă precum evoluția prețului aurului însuși.

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