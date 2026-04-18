Breaking Alertă la Arad: 24 de copii de la Steaua București au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară

Alertă medicală la Arad, după ce 24 de juniori ai clubului Steaua București au ajuns, sâmbătă, la UPU Arad, acuzând simptome digestive severe, cel mai probabil pe fondul unei toxiinfecții alimentare.

Incidentul s-a produs în timpul unui turneu juvenil organizat în Arad, unde echipele U15 și U16 ale bucureștenilor au întâlnit formațiile similare ale clubului UTA Arad.

După disputarea meciurilor, delegația s-a retras la Casa Armatei Arad, însă înainte de aceasta sportivii au luat masa la Hotel President Arad, potrivit Special Arad.

La scurt timp după masă, mai mulți dintre adolescenți au început să prezinte stări de rău, cu greață, vărsături și diaree, fiind necesară intervenția echipajelor medicale.

Cei 24 de copii au fost transportați la spital pentru investigații și tratament de specialitate.