Miercuri, 25 Martie 2026
Adevărul
Administrația Prezidențială lansează pagina oficială „România în Lumină”. În ce constă proiectul

Administrația Prezidențială a anunțat, marți, lansarea paginii dedicate proiectului „România în Lumină”, inițiativă care își propune să identifice soluții concrete pentru probleme esențiale precum sănătatea, educația și bunăstarea copiilor, tinerilor, femeilor și persoanelor vulnerabile.

Lansarea paginii dedicate proiectului „România în Lumină”. FOTO: Facebook / România în lumină

„Administrația Prezidențială a lansat pagina de Facebook «România în Lumină», dedicată noutăților din cadrul acestui proiect. Inițiativa reunește autorități, organizații non-guvernamentale și specialiști pentru a dezbate și identifica soluții concrete la probleme esențiale precum sănătatea, educația și bunăstarea copiilor, tinerilor, femeilor și persoanelor vulnerabile”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.

Pe pagina proiectului, publicul va putea urmări evenimentele, măsurile și programele dezvoltate în cadrul „România în Lumină”, care abordează teme precum sistemul de sănătate, adicțiile, violența, inegalitățile sociale și educaționale, dar și excluziunea socială.

„Bine ați venit pe pagina oficială România în Lumină. Aici veți găsi idei, dezbateri și inițiative care pot contribui la o societate mai echitabilă”, au transmis administratorii paginii.

Primul eveniment din seria „România în Lumină” a fost dedicat temei prematurității, iar ulterior au fost lansate Registrul Național de Screening Neonatal și Programul Național de Screening și Prevenție.

Următorul eveniment va avea loc pe 31 martie și va aborda provocările actuale care afectează copiii și tinerii, cu impact direct asupra dezvoltării și bunăstării acestora.

