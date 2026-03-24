Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
Prima Doamnă și dreptul de a fi nemăritată

Trebuie oficializată prin lege instituția Primei Doamne sau partenera președintelui poate fi vizibilă în peisajul național și internațional fără niciun edict? Și e musai să aibă certificat de căsătorie?

Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan
Partenera președintelui român, Mirabela Grădinaru a fost invitată la Washington de Melania Trump, soția liderului american, la summit-ul inaugural al unei coaliții globale dedicate educației digitale a copiilor. Ar fi vorba despre găsirea unor soluții prin care să poată crește bunăstarea copiilor prin educație și tehnologie.

Multe dezbateri care au loc în presa autohtonă și pe rețelele sociale duc în derizoriu subiectul pornind de la faptul că Mirabela Grădinaru nu e căsătorită cu Nicușor Dan și deci nu ar avea niciun drept și nicio responsabilitate la nivel public. Trivializarea situației și epitetele prin care e prezentată partenera președintelui descriu mai degrabă filonul misogin din societate decât antipatia față de Nicușor Dan. E pusă în discuție absența certificatului de căsătorie, fără de care Doamna Grădinaru e considerată doar o femeie nemăritată, care eventual trăiește în păcat cu președintele și din acest motiv n-ar putea reprezenta țara. Chiar dacă a fost invitată de soția lui Trump nu are calitatea de femeie căsătorită, deci nu are ce căuta acolo.

Grădinaru nu are nevoie de o instituție specială a Primei Doamne pentru a ajuta

Mirabela Grădinaru, 42 de ani, absolventă a Facultății de Geografie, e o femeie pe picioarele ei, manager de echipă la Renault România, care pare că știe ce vrea și care nu a avansat profesional pe spezele președintelui. Vorbește bine, e modestă, se îmbracă decent și nu se rușinează să spună că se trezește la șase dimineața în fiecare zi pentru a face posibil micul dejun comun pentru toată familia, fiindcă e singura masă comună pe care o pot avea în timpul săptămânii. Ea pare să fie capul familiei și încearcă să țină totul în echilibru.

Dintre fostele Prime Doamne, înaintea ei doar Carmen Iohannis a mai încercat să iasă în public, dar s-a retras repede. Nu era pregătită să intre în malaxorul mediatic, unde a rămas, de altfel, din cauza ținutelor nepotrivite pe care s-a încăpățânat să le poarte până la sfârșitul mandatului soțului ei.

Mirabela Grădinaru e, însă, alt gen și a început să-și pună ideile în aplicare imediat după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile. A ținut la Cotroceni o întâlnire cu femeile greu încercate de cancerul la sân și a luminat palatul în roz de ziua mondială a luptei cu această boală, ca semn al „speranței, solidarității și curajului”, după cum s-a exprimat ea. Pe urmă, în noiembrie anul trecut a organizat o întâlnire cu reprezentanți ai Asociației Române pentru Nou-născuții Îndelung Spitalizați și ai Ministerului Sănătății pentru a vedea cum pot fi ajutați copiii născuți prematur. Mirabela Grădinaru a trecut prin această experiență și știe cât de complicat poate fi, chiar dacă în cele din urmă totul se termină cu bine. După numai trei luni, deja în februarie anul acesta, Ministerul Sănătății a pus în funcțiune Registrul Național de Screening Neonatal și în acest fel fiecare nou-născut e monitorizat în funcție de mai mulți parametrii.

În orice caz, partenera președintelui român are o listă cu ce trebuie să facă. Nu intră pe teren politic, dar influența ei poate fi majoră dacă știe exact pe ce pedală să apese și ce vrea să schimbe. Nu are nevoie de o instituție specială a Primei Doamne pentru a ajuta, deși, poate, a venit vremea să existe și acest titlu, care poate fi, bineînțeles și pentru Primul Domn, în cazul în care România ar avea o femeie președintă. În același timp, certificatul de căsătorie nu ar trebui să aibă legătură cu acest tip de reprezentare.

Hărțuirea pe motiv de statut marital ține de prejudecăți

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, în România un copil din trei se naște în afara căsătoriei, numărul căsătoriilor se reduce de la un an la altul, iar parteneriatele cresc, în ciuda faptului că nu există o legislație care să le susțină, care să garanteze, de pildă, moștenirea între parteneri sau dreptul de a lua decizii medicale pentru celălalt. În materie de drepturi, partenerii nu au nimic, în schimb, în legile penale, partenerii sunt asimilați soților, în tot ceea ce înseamnă obligații și responsabilități. 

Parlamentul amână să legifereze parteneriatul civil, fiindcă majoritatea partidelor sunt pro-familie și fiindcă nu vor ca de acest tip de parteneriat civil să profite și cuplurile homosexuale. Nicușor Dan și-a dat demisia din USR în 2017, fiindcă majoritatea partidului voia o poziționare clară împotriva referendumului pentru menționarea definiției familiei tradiționale în Constituție. Stabil și intransigent în tradiționalismul lui neargumentat, parlamentarul român mediu, la fel ca alegătorul mediu, rămâne misogin, naționalist, homofob. Crede că nu există moralitate în afara familiei, chiar dacă în ce-l privește pe el însuși, totul e relativ în materie de etică și morală.

Invitația la Washington, primită de Mirabela Grădinaru e o formulă prin care partenera președintelui are ocazia să facă diplomație publică, să stârnească interesul și simpatia celor prezenți. Dacă nu reușește, poate fi criticată, dar hărțuirea ei pe motiv de statut marital ține de prejudecăți, de opinii radicale, dacă nu chiar extremiste.

Sabina Fati - DW

