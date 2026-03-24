Programul Mirabelei Grădinaru la Washington: summit, sesiuni cu experți și întâlniri cu Primele Doamne

Mirabela Grădinaru va conduce delegația României la Washington D.C., participând la summitul internațional pentru educația digitală a copiilor, unde va avea întâlniri cu Primele Doamne și lideri din domeniul educației și sănătății.

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, va conduce delegația României la summitul inaugural al coaliției globale pentru educația digitală a copiilor, organizat la inițiativa Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump, în perioada 24-25 martie 2026. Evenimentul reunește Primele Doamne și reprezentanți ai mai multor state, cu scopul de a identifica soluții inovatoare pentru sprijinirea copiilor și protecția lor în mediul online.

„Administraţia Prezidenţială anunţă participarea unei delegaţii oficiale la Washington D.C., în perioada 24 - 25 martie 2026, la Summitul inaugural al unei coaliţii globale dedicate educaţiei digitale a copiilor, organizat la iniţiativa Primei Doamne a Statelor Unite. Participarea delegaţiei României are loc la invitaţia adresată de Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, doamnei Mirabela Grădinaru, în cadrul unui demers internaţional la care au fost invitate şi alte Prime Doamne din mai multe state”, a transmis Administrația Prezidențială.

Delegatia României include, pe lângă Mirabela Grădinaru, pe Vlad Ionescu, consilier de stat pentru politică externă, și Diana Punga, consilier de stat pentru relația cu societatea civilă.

În cadrul summitului, cei trei vor participa la sesiuni de lucru dedicate educației digitale, folosirii tehnologiei în școli și protecției copiilor în mediul online, urmărind implementarea unor instrumente moderne, inclusiv soluții bazate pe inteligență artificială, pentru sprijinirea elevilor, profesorilor și părinților.

„Iniţiativa vizează accesul la instrumente moderne, inclusiv soluţii bazate pe inteligenţă artificială, pentru sprijinirea elevilor, profesorilor şi părinţilor, precum şi consolidarea siguranţei în mediul online”, a precizat Administrația Prezidențială.

Programul delegației include, pe 24 martie, o sesiune de lucru la Departamentul de Stat al SUA, urmată, pe 25 martie, de o reuniune la nivel înalt la Casa Albă, cu participarea Primelor Doamne și a reprezentanților statelor implicate. Discuțiile se vor concentra pe educația digitală, siguranța copiilor în mediul online și utilizarea tehnologiei în școli.

În marja summitului, Mirabela Grădinaru va avea întâlniri cu Lisa Choate, președintele American Councils for International Education, organizație care derulează programele de schimb educațional FLEX și FLEX Abroad, precum și inițiative de dezvoltare profesională pentru sectorul public și privat.

Membrii delegației vor participa, de asemenea, la o masă rotundă cu medici români din SUA, specializați în problematica adicției și domenii conexe, implicați în activitatea unor centre medicale și de cercetare de prestigiu.

Vizita va include și un tur al The Thrive Center for Children, Families, and Communities, la Georgetown University, unde delegația se va întâlni cu directorul Matthew Biel, MD, și echipa sa, pentru a discuta bune practici și programe dedicate copiilor și familiilor.