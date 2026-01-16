Video Amenda primită de motociclistul care a proiectat mesajul „Marş la Moscova” în timpul protestului AUR

Bărbatul care a proiectat mesajul „Marş la Moscova” pe clădirile din Piaţa Universităţii în timpul protestului AUR de joi seară a fost amendat cu 1.000 de lei.

”În contextul adunării publice din data de 15.01.2025, din Piaţa Universităţii, pe timpul deplasării manifestanţilor, un bărbat a proiectat un mesaj pe o clădire, stârnind indignarea celorlalţi participanţi la adunarea publică. Totodată, pentru protecţia persoanei în cauză şi a celorlalţi participanţi la manifestaţie, a fost nevoie de intervenţia jandarmilor”, a transmis, vineri, Jandarmeria Bucureşti, scrie News.

Instituţia anunţă că bărbatul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 1.000 de lei, în conformitate cu prevederile art. 26, lit. e) din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul invocat prevede ”e) instigarea prin orice mijloace, iniţierea sau recurgerea la acţiuni violente sau alte manifestări, cu intenţia de zădărnicire ori tulburare, în orice mod, a adunărilor publice”.

Mesajul ”Marş la Moscova!” a fost afişat, joi seară, pe clădirile din Piaţa Universităţii în timpul protestului AUR.

Jandarmii au intervenit pentru a-i opri pe manifestanţii care au observat că un motociclist foloseşte un aparat cu laser pentru a-l afişa, forţele de ordine prevenind un conflict.

Totodată, jandarmii i-au solicitat motociclistului să părăsească zona, acesta conformându-se.

Iniţiatorii demersului susţin, într-un mesaj pe reţelele de socializare, că cei are au organizat protestul sunt ”trădători care manipulează o masă de români simpli, cu bune intenţii şi cu nevoi reale”.