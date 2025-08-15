Două persoane rănite într-un atac armat în apropierea unei moschei din Suedia

Scene înfricoşătoare au avut loc vineri după-amiază lângă o moschee din Suedia, unde s-a înregistrat un atac armat. Potrivit primelor informaţii, cel puţin doi oameni au fost răniţi.

Conform sursei citate, mai multe focuri de armă au fost raportate în după-amiaza acestei zile, în apropiere de o moschee din orașul Orebro, la vest de Stockholm. Alerta la poliție a fost dată la 13:45, ora locală a Suediei.

"Am primit un apel privind o presupusă infracțiune gravă cu violență în legătură cu o moschee din Örebro", a transmis poliția într-un comunicat, potrivit The Jerusalem Post.

Împușcăturile au avut loc în timpul rugăciunilor la moscheea din Boglundsängen şi cel puţin doi oameni au fost răniţi, au precizat în timpul unor declaraţii agenţi din Suedia. Momentan, nu se cunosc mai multe informaţii despre starea lor de sănătate.

Locul atacului a fost împânzit de mai mulţi poliţişti şi medici. Totodată, zona a fost izolată, iar localnicii au fost sfătuiţi să evite deplasarea în zona în care s-au tras mai multe focuri de armă.

Cele două victime au fost duse la spital, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei, care a refuzat să ofere informaţii cu privire la gravitatea rănilor, scrie Agerpres.

Postul public de televiziune SVT a relatat, citând un martor ocular, că o persoană a fost împuşcată la scurt timp după ce a părăsit moscheea după rugăciunea de vineri.

În luna februarie, tot în orașul Orebro, zece oameni au fost împușcați mortal într-o școală, în ceea ce a fost descris drept cel mai grav atac armat în masă din istoria Suediei.