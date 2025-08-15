Cinema în Aer Liber revine la București între 19 august și 14 septembrie, în Parcul Titan. Ce filme vor rula

Cinema în Aer Liber, unul dintre cele mai așteptate evenimente cinematografice ale verii, revine în 2025 cu o nouă ediție de filme variate, proiecții sub cerul liber și o atmosferă relaxată în mijlocul naturii urbane.

Proiecții sub cerul liber și o atmosferă relaxată în mijlocul naturii urbane. Între 19 august și 14 septembrie, Insula Artelor din Parcul Titan devine din nou punctul de întâlnire al cinefililor bucureșteni.

Timp de patru săptămâni, spectatorii se vor putea bucura de o selecție variată de filme, de la de la producții românești recente la capodopere internaționale premiate la marile festivaluri și comedii savuroase. Intrarea este liberă, iar proiecțiile încep imediat ce se lasă întunericul.

Evenimentul organizat de Primăria Sector 3 continuă să-și urmărească obiectivul de a oferi spectatorilor o alternativă la vizionarea filmelor la televizor, promovând astfel apropierea publicului de filmul european și de creațiile de autor.

În prima săptămână, programul aduce o selecție variată de titluri, începând cu „Parthenope” (2025), noul film semnat de Paolo Sorrentino, o poveste hipnotică despre frumusețe, melancolie și maturizare, spusă prin ochii unei tinere care crește în decorul orașului Napoli. „Trei kilometri până la capătul lumii” (2024), în regia lui Emanuel Pârvu, explorează cu sensibilitate tensiunile identitare și familiale ale unui adolescent dintr-un sat românesc, aflat între descoperirea de sine și presiunea comunității.

Pentru întreaga familie, animația „Flow - O pisică fără frică” (2025), realizată de Gints Zilbalodis, urmărește călătoria spectaculoasă a unei pisici curajoase într-o lume copleșită de ape, unde legătura cu celelalte animale devine cheia supraviețuirii. „Maria” (2024), regizat de Pablo Larraín, propune un portret ficțional, dar profund emoționant, al celebrei cântărețe de operă Maria Callas, surprinsă în ultimii ani de viață la Paris. „Emilia Pérez” (2024), regizat de Jacques Audiard, combină thrillerul și musicalul într-o poveste neconvențională despre un lord al cartelurilor care își schimbă viața și identitatea cu ajutorul unei avocate. Iar „Dreams - Jurnalul primei iubiri” (2025), în regia lui Dag Johan Haugerud, încheie săptămâna cu o dramă subtilă despre adolescență, dorință și vulnerabilitate, surprinse prin ochii unei tinere care trăiește primele emoții ale iubirii.

Filme îndrăznețe și emoționante

În a doua săptămână, Cinema în Aer Liber propune un nou calup de filme îndrăznețe și emoționante. „Iubire fără limite” (2025), în regia lui Gilles Lellouche, este o comedie romantică de proporții epice, ce urmărește povești de dragoste împletite, pline de umor, tandrețe și coincidențe neașteptate. Din partea cinematografiei românești, „Anul Nou care n-a fost” (2024), regizat de Bogdan Mureșanu, explorează cu finețe relațiile de familie și tensiunile interioare ale unor personaje aflate în pragul unei revelații neașteptate, în noaptea dintre ani. Pentru cei mici și nu numai, animația „Bambi” (2025), reinterpretată de Michel Fessler, aduce o viziune poetică și emoționantă asupra clasicului Disney, într-o variantă contemporană, dar fidelă spiritului original. Cu un ton aparte, „Sfinte cașcaval!” (2025), semnat de Louise Courvoisier, este o comedie rurală absurdă și savuroasă despre un tânăr care încearcă să-și găsească drumul în viață. „Dl. Aznavour” (2025), regizat de Mehdi Idir și Grand Corps Malade, este un portret vibrant al celebrului artist francez care prin muncă asiduă, ambiție și o voință de neclintit, a devenit un simbol al muzicii și al culturii franceze. Iar „Armand” (2024), debutul regizorului Halfdan Ullmann Tøndel, este o dramă psihologică intensă, care explorează relația tensionată dintre doi părinți și un copil, într-o atmosferă de suspiciune și tăcere apăsătoare.

În a treia săptămână, programul aduce o varietate impresionantă de filme, de la drame intime și animații sensibile, la adaptări clasice și documentare. „Bird” (2024), regizat de Andrea Arnold, este o dramă intensă care explorează căutarea identității și libertății prin povestea unei tinere. „Culorile sufletului” (2025), regia Naoko Yamada, este o animație delicată și profund emoționantă despre legăturile familiei și puterea artei de a vindeca. „E timpul să iubești” (2024), în regia lui John Crowley, aduce pe ecran o poveste de dragoste matură și complicată, care pune în discuție alegerile și sacrificiile vieții. „Semințele smochinului sacru” (2025), semnat de Mohammad Rasoulof, este un film politic provocator, ce pune sub lupă corupția și puterea în Iran. Adaptarea clasică „Contele de Monte-Cristo” (2024), regizată de Alexandre de La Patellière și Matthieu Delaporte, oferă o reinterpretare captivantă a celebrei povești de răzbunare și justiție. Încheind săptămâna, „TWST – Things We Said Today” (2025), documentarul regizat de Andrei Ujică, explorează arta comunicării și legăturile umane printr-o perspectivă originală și introspectivă.

În ultima săptămână, Cinema în Aer Liber aduce două premiere: „Fanfara” (2025), regia Emmanuel Courcol, o comedie plină de umor și energie, și „În afara timpului” (2025), regizat de Olivier Assayas, o dramă intensă despre pierdere și acceptare. De asemenea, spectatorii pot revedea filme apreciate în săptămânile anterioare, precum „Iubire fără limite” (2025) de Gilles Lellouche, portretul vibrant „Dl. Aznavour” (2025), „Parthenope” (2025) de Paolo Sorrentino și comedia rurală „Sfinte cașcaval!” (2025) de Louise Courvoisier.

Deși proiecțiile vor avea loc sub cerul liber, spectatorii vor putea viziona filmele într-un cadru modern, echipat conform standardelor europene.

Detalii despre filme, programul complet și regulament pot fi găsite pe site-ul www.primarie3.ro și www.cinemainaerliber.ro.