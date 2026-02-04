A murit Victor Kapra. Jurnalistul era considerat „veteranul” presei economice

Victor Kapra, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din presa economică și de tehnologie din România, a încetat din viață.

Victor Kapra a fost recunoscut pentru rolul său de promotor al IT&C în țară, fiind implicat în numeroase proiecte online și campanii de social media și oferind consultanță în inițiative antreprenoriale.

În perioada 2007-2008, a ocupat funcția de new media content manager la Publimedia, compania de publishing a grupului MediaPro. Anterior, a lucrat ca desk editor la Mediafax, redactor-șef adjunct la Ziarul Financiar și redactor-șef al publicației go4it!.

Colegi și colaboratori îl descriu drept un profesionist dedicat, pasionat de tehnologie și de evoluția mediului digital, care a influențat profund presa economică și IT&C din România.

„A plecat dintre noi, fulgerător și discret, Victor Kapra, un profesionist media care a facut un crez din informația de buna calitate. Am fost colegi la Mediafax si la Ziarul Financiar si i-am simțit prietenia si ajutorul. În ultimii ani buletinul său informativ Civilization era o adevarata plăcere. Victor, mulțumesc si drum senin!”, a scris un fost coleg pe FB.

„Nu am cuvinte...Și nu o să înțeleg niciodată cum trebuie să plece dintre noi cei mai buni, atât de devreme. Mereu și mereu cei mai buni”, a scris un apropiat al acestuia.