A murit Nicoleta Drăgușin, primul corespondent CNN în România. Jurnalista avea 46 de ani

Nicoleta Drăgușin Mihalcea, unul dintre cei mai apreciați jurnaliști de televiziune, cu o carieră de peste 25 de ani, a murit la vârsta de 46 de ani.

Nicoleta Drăgușin, una dintre vedetele postului Kanal D, a încetat din viață în urma unei boli care a avut o evoluție galopantă.

Nicoleta avea în spate o carieră de peste 25 de ani în calitate de corespondent internațional.

„Cu inima zdrobită anunțăm dispariția prematură a colegei noastre, Nicoleta Drăgușin Mihalcea. Experimentat jurnalist de televiziune, cu o carieră impresionantă în calitate de corespondent internațional, colega noastră s-a stins la vârsta de 46 de ani”, se arată în mesajul publicat pe pagina oficială de Facebook a Știrilor Kanal D.

Jurnalista a relatat, de-a lungul anilor, din unele dintre cele mai fierbinți zone ale lumii, acoperind, ca reporter de război, subiecte majore de interes internațional. A fost corespondent în România pentru France 24 și prima corespondentă CNN din România, poziție din care a contribuit decisiv la dezvoltarea unui proiect amplu de colaborare între Știrile Kanal D și CNN, cel mai important post de știri din lume.

Nicoleta Drăguşin avea o carieră de peste 25 de ani în televiziune. Prima ei zi în „câmpul muncii” fiind chiar pe 11 septembrie 2001, data atacului terorist de la World Trade Center.

Nicoleta va fi înmormânată vineri, 16 ianuarie, în localitatea Domnești.