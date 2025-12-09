A murit generalul Radu Theodoru. Controversatul susținător al lui Georgescu, acuzat de trădare de DIICOT, dorea schimbarea numelui țării în Geția

Generalul în retragere Radu Theodoru, acuzat că ar fi plănuit preluarea puterii în România și schimbarea numelui țării în Geția, a murit la vârsta de 101 ani.

Fiica sa a publicat pe Facebook un mesaj în care spune că tatăl ei „a pornit într-un ultim zbor, dar nu unul al sfârșitului”.

„Tată, astăzi nu te-ai oprit, ci doar ți-ai schimbat altitudinea. Ai desprins roțile de pe pista acestei lumi și ai virat lin spre un cer unde nu mai există greutate, nici timp care să apese pe aripi. Ai pornit într-un ultim zbor, dar nu unul al sfârșitului, ci al Nemărginirii! Știu că vei duce Tricolorul, în dar lui Dumnezeu, poate așa își va mai aminti de România adevărată și de bieții noștri români pentru care ai luptat până la ultima zbatere de pleoape. Mai știu și că vei atârna pe peretele zenitului Harta României Mari și Libere: o utopie în care tu nu ai încetat să crezi! Din când în când, trimite forța și curajul tău să ne țină și nouă stabil fuselajul atunci când vânturile vieții ne împing prea tare. Dumnezeu să te (ne)odihnească, Voievodul Meu, căci ție nu ți-a plăcut niciodată odihna și chiar dacă vor spune unii că ai murit, Tu ești fără de moarte! Ochii Tăi au rămas închiși în somnul meu, Tată!”.

Acuzat de trădare alături de alte șase persoane de către procurorii DIICOT, generalul în rezervă Radu Theodoru a avut o carieră plină de controverse.

Radu Theodoru a fost un susținător înfocat al lui Călin Georgescu și al grupării paramilitare Comandamentul „Vlad Țepeș” care dorea să răstoarne ordinea de stat în România.

A fost acuzat că ar fi plănuit preluarea puterii în România și schimbarea numelui țării în Geția.

În 2022, generalul Radu Theodoru semna, alături de mai mulți militari în rezervă, dar și de Eugen Sechila, mercenar în Legiunea Străină și locotenent al lui Călin Georgescu, o scrisoare deschisă către fostul președinte Klaus Iohannis și fostul premier Florin Cîțu, în care îi acuzau că lucrează „contra interesului național”.

Acuzat de DIICOT de trădare de țară

În ultimii ani, Theodoru a fost vizat de DIICOT într-un dosar de trădare de țară. A fost membru fondator al PRM și, pentru o perioadă, mâna dreaptă a lui Cornel Vadim Tudor. În cartea sa Nazismul sionist (2000), Theodoru a afirmat că Holocaustul ar fi fost „cea mai rentabilă afacere evreiască”, comentarii care au stârnit controverse majore.

Generalul de flotilă aeriană în retragere Ioan-Radu Theodoru a fost veteran de război, absolvent al Școlii de Ofițeri de Aviație București și participant la front în august 1944. A fost decorat, printre altele, cu Medalia „Crucea comemorativă a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941–1945”.

Sputnik l-a elogiat pentru mesajele sale anti-europene, iar în opiniile sale, Uniunea Europeană era „casă de toleranță a umanoidului contemporan întors în epoca troglodiților”.

În 2020, Theodoru a îndemnat românii să voteze pentru AUR, susținând că românii trebuie să „pedepsească prin vot partidele sorosiste”.

În 2023, a participat la Ambasada Rusiei pentru a sărbători „Ziua Diplomatului Rus”, alături de Diana Șoșoacă.