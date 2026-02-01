A fost cutremur în România. Ce intensitate a avut și unde s-a simțit cel mai tare

Un cutremur, cu magnitudinea 3.7, a avut loc duminică, 1 februarie, în zona seismică Vrancea, Buzău, a anunţat Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP)

„În ziua de 1 februarie 2026, la ora 16:14:18 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea, Buzău, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.7, la adâncimea de 138.0 km”, a transmis INCDFP.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55km NV de Buzau, 60km V de Focsani, 61km SE de Sfantu-Gheorghe, 65km E de Brasov, 75km NE de Ploiesti

De la începutul anului, în România s-au produs 24 de cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,6 grade, potrivit Agerpres.

Amintim că în ziua de 13 Ianuarie 2026, la ora 05:14:37 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea, Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.3, la adâncimea de 65.4 km.

Pe 11 ianuarie, un alt cutremur, de 3,2 grade pe scara Richter, a avut loc în zona seismică Vrancea - Prahova, la o adâncime de 133 km.