Cutremur cu magnitudine de 3,9 în zona seismică Vrancea

 Un cutremur slab, de magnitudine 3,9, s-a produs vineri dimineaţa, la ora 3:54, în judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremur în zona seismică Vrancea FOTO: Adevărul
Cutremur în zona seismică Vrancea FOTO: Adevărul

Seismul a avut loc la adâncimea de 87,7 km în apropierea următoarelor oraşe: 47 km vest de Focşani, 64 km nord de Buzău, 64 km est de Sfântu-Gheorghe, 76 km est de Braşov, 94 km nord-est de Ploieşti şi 100 km sud de Bacău.

În luna decembrie, în România s-au produs 12 cutremure cu magnitudini între 2 şi 3,9.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de magnitudine 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, pe 16 septembrie.

