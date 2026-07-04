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37 de turiști polonezi au fost escortați de jandarmi după întâlnirea cu o ursoaică și puiul ei pe un traseu din Munții Călimani

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Un grup de 37 de turiști polonezi a fost escortat, sâmbătă, de jandarmii montani din Vatra Dornei până la autocar, după ce pe traseul pe care îl parcurgeau a apărut o ursoaică cu un pui.

Sursă video: Jandarmeria Română

Vizita de sâmbătă, 4 iulie, a unui grup de 37 de turişti din Polonia în munţii din România a fost una cu emoții şi adrenalină, după ce pe traseul pe care erau, în apropierea Carierei Călimani din judeţul Suceava, şi-a făcut prezenţa o ursoaică însoţită de un pui.

Aceasta a fost observată de un jandarman montan aflat în timpul liber, care văzuse şi grupul de turişti şi care, pentru a evita orice risc, şi-a chemat în ajutor colegii.

 „37 de turiști polonezi, coborâți de pe munte de jandarmi, după întâlnirea cu o ursoaică și puiul ei

În cursul zilei de azi, un grup format din 37 de turiști polonezi a fost coborât în siguranță de jandarmii montani din Vatra Dornei, după ce pe traseul pe care îl parcurgeau, în apropierea Carierei Călimani din județul Suceava, a fost observată o ursoaică însoțită de puiul său.

Intervenția a avut loc după ce un jandarm aflat în timpul liber, într-o drumeție, a observat animalul sălbatic în apropierea traseului. Văzând în zonă turiștii, pentru a elimina orice pericol, acesta a solicitat sprijinul colegilor aflați în serviciu.

Jandarmii montani au ajuns rapid în zonă și au însoțit grupul de turiști până la autocar. Turiștii polonezi au declarat că au văzut și ei ursoaica și puiul pe traseu, înainte de intervenția forțelor de ordine”, se arată într-o informare postată pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Române.

Autorităţile reamintesc faptul că, în cazul observării unui urs, este important să nu vă apropiaţi de animal, să nu încercaţi să îl fotografiaţi sau hrăniţi şi să anunţaţi imediat autorităţile prin apel la 112.

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