Ambasada SUA a evacuat personalul din Beirut ca măsură de precauție

Ambasada SUA în Liban a evacuat luni, 23 februarie, zeci de membri ai personalului său prin aeroportul din Beirut, ca măsură de precauție, pe fondul evoluțiilor regionale anticipate, au declarat surse pentru LBCI.

Măsura a fost descrisă ca fiind preventivă și legată de așteptările unei posibile escaladări în regiune.

Informațiile obținute de LBCI indică faptul că ambasada ar putea emite o declarație pentru a clarifica măsura și a sublinia orice impact potențial legat de această măsură.

Administrația Trump ia în calcul scenarii extreme în cazul în care negocierile cu Iranul privind programul nuclear vor eșua.

Surse diplomatice afirmă că riscul unui conflict militar între Statele Unite și Iran este acum mai mare decât șansa unui acord.

Oficiali americani au declarat că pragul pentru acceptarea unei propuneri iraniene este „foarte ridicat”, aceasta trebuind să convingă atât administrația Trump, cât și aliații regionali că Teheranul renunță definitiv la producerea focoaselor nucleare.

Ultimele runde de negocieri Iran–SUA s-au blocat la teme precum îmbogățirea uraniului, rachetele balistice și ridicarea sancțiunilor. Totuși, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că cele două părți au convenit asupra unor „principii directoare”.