Unde sunt cei mai pregătiți elevi din România și unde sunt cei mai slabi

Capitala este lider, având cea mai mare proporție de elevi cu medii peste 5 la Evaluarea Națională 2023 – 88,9%, urmată îndeaproape de județul Cluj cu 87,4%, potrivit datelor oficiale înainte de contestații.

Locul al treilea pe podium este ocupat aproape la egalitate de județele Brăila, cu 82,8% medii peste 5, și Prahova, cu 82,3%. Într-un singur județ se mai înregistrează o proporție peste 80%, respectiv Galați – 80,1%.

La polul opus, județul cu cel mai mic procent de medii peste 5 este Teleorman – 62,1%, urmat de Călărași – 63,2% și Vaslui – 63,7%. Județe cu proporții sub 70% sunt și Botoșani – 66,2%, Ialomița – 68,2% și Arad – 69,4%.

Cinci județe fără nicio medie de 10

Harta mediilor de 10 la Evaluarea Națională 2023 indică tot Bucureștiul pe primul loc cu 94 de astfel de medii, urmat de județul Iași, cu 28, Cluj, cu 24, și Dolj, cu 23. La egalitate sunt județele Timiș, Argeș și Vâlcea, fiecare cu câte 19 medii de 10.

La polul opus, fără nicio medie de 10 la examenul din acest an, se află județele Caraș-Severin, Giurgiu, Tulcea, Harghita și Covasna. Câte o medie de 10 au obținut Călărașiul și Teleormanul.

Ca în fiecare an, cele mai multe medii obținute la Evaluarea Națională 2023 au fost între 1 și 4,99 – 23,8%, după care urmează mediile între 8,50 și 8,99 – 10,2%. Proporția mediilor între 9,50 și 9,99 este de 5,5%, iar a celor de 10 este de 0,3%.

Distribuția mediilor pe mediu și sex arată că proporția mediilor între 1 și 4,99 a fost de 13,99% în urban și 39,56%, în rural, în timp ce medii între 9 și 9,49 au obținut 12,89% dintre elevii din urban, dar doar 3,36% dintre elevii din rural. Băieții din rural au obținut într-o proporție mai mare medii între 1 și 4,99, comparativ cu fetele, respectiv 27,6, față de 19,92%.

Cât privește distribuția notelor pe probe de examen, în continuare la Matematică se obțin cele mai multe note între 1 și 4,99.

„Nu știm care este situația de fapt”

Rezultatele mai slabe înregistrate anul acesta la Evaluarea Națională 2023 sunt explicabile într-o oarecare măsură de trecerea prin pandemie. Nu s-a făcut o evaluare a pierderilor după pandemie astfel încât să știm unde și cum trebuie intervenit. „Noi nu am făcut o evaluare după pandemie și nu știm cu ce s-a rămas în urmă. Unde s-a rămas în urmă. Ce măsuri remediale putem propune? Vor veni iar testele PISA și ne vom supăra iar că străinii râd de noi. Dar noi atât știm să facem. Nu știm să luăm în serios problemele. După pandemie, toată țara s-a aliniat la niște tâmpenii care se numesc legile educației. Ce rezolvă aceste legi? În realitate, ele nu rezolvă nimic”, punctează expertul în educație Mihai Maci.

O intervenție eficientă în sistem ar trebui să înceapă cu o analiză a situației reale. „Noi nu știm care este situația de fapt și unde avem probleme, care sunt aceste probleme, cărui fapt li se datorează? Noi de fiecare dată venim cu soluții paușale, dar s-ar putea ca soluțiile să fie foarte diferențiate. S-ar putea ca în anumite locuri să fie nevoie de un alt tip de manual, mult mai clar, care să-i folosească elevului. În definitiv, de asta e făcut. S-ar putea ca în alte situații să fie nevoie de spațierea timpilor, să facem lucrurile mult mai încet, mult mai clar, mult mai pe înțelesul elevilor. Dar nu avem baza de la care să pornim pentru a înțelege”, mai subliniază expertul în educație Mihai Maci.

Discrepanțele foarte mari între rezultatele elevilor din rural comparativ cu cei din urban arată, spune expertul în educație Marian Staș, faptul că sistemul nostru e profund anormal, structural inadecvat realităților societății.

4 iulie, rezultate finale

Rezultatele finale după contestații ale examenului de Evaluare Națională 2023 vor fi afișate pe 4 iulie. Între 6 și 14 iulie are loc completarea opțiunilor din fișele de înscriere de către absolvenții de clasa a VIII-a. Repartizarea computerizată la liceu are loc pe 19 iulie. Între 20 și 25 iulie are loc depunerea dosarelor de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați. Reamintim că în acest an media claselor V-VIII nu se ia în calcul la media generală de admitere la liceu.

Top cele mai bune licee din țară după ultima medie de admitere 2022

1.Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 9,68

2. Colegiul Național „Sfântul Sava” București 9,66

3. Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” București 9,63

4. Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca 9,63

5. Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca 9,58

6. Colegiul Național „Spiru Haret” București 9,51

7. Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca 9,50

8. Colegiul Național „Mihai Viteazul” București 9,49

9. Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța 9,48

10. Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” București 9,48

Top licee din București după promovabilitatea la Bac 2022

Liceu Medie

1. Colegiul Național „Sfântul Sava“ 9,47

2. Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” 9,44

3. Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” 9,35

4. Colegiul Național „Gheorghe Șincai” 9,31

5. Colegiul Național „Spiru Haret” 9,23

6. Colegiul Național „Mihai Viteazul” 9,18

7. Colegiul Național „Ion Creangă” 9,03

8. Colegiul Național „Matei Basarab” 9,01

9. Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” 9,00

10. Colegiul Național „Grigore Moisil” 8,97

Top 10 licee din Capitală după media de admitere la mate-info 2022

1.Colegiul „Sfântul Sava“ mate-info, bilingv engleză 9,89

2.Colegiul „Gheorghe Lazăr“ mate-info 9,84

3.Colegiul „Spiru Haret” mate-info, bilingv engleză 9,79

4.Colegiul Naţional „George Coşbuc” mate-info, bilingv engleză 9,69

5.Colegiul Naţional „Tudor Vianu” mate-info 9,68

6.Colegiul Naţional „Grigore Moisil” mate-info 9,65

7.Colegiul Naţional „I.L. Caragiale” mate-info, bilingv engleză 9,60

8.Colegiul Naţional „Ion Creangă” mate-info bilingv engleză 9,57

9.Colegiul Naţional „Iulia Hasdeu” mate-info bilingv engleză 9,54

10. Colegiul Național ”Mihai Viteazul” mate info – 9,49