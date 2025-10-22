search
Miercuri, 22 Octombrie 2025
Doru Octavian Dumitru, internat în stare gravă. Medicii dau detalii despre starea de sănătate a artistului

Comediantul Doru Octavian Dumitru se află la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, unde a fost supus unei trombectomii. Inițial, artistul fusese internat la Spitalul Județean din Bacău, județul unde urma să susțină un spectacol, înainte de a fi transferat la Suceava.

Doru Octavian Dumitru/FOTO: Facebook
Doru Octavian Dumitru/FOTO: Facebook

În aceste momente artistul Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie şi veselie din preaplinul inimii lui pentru mai bine de 45 de ani, trece prin momente dificile de sănătate. Are nevoie mai mult ca niciodată de respectul şi gândul vostru bun.

Artistul îşi cere scuze fanilor lui pentru faptul că spectacolele care au fost programate atât în această seară cât şi în zilele următoare, datorită unor motive întemeiate, nu vor avea loc. Cu voia lui Dumnezeu urmează să fie reprogramate”, este mesajul postat de membri familiei lui Doru Octavian Dumitru pe reţelele de socializare.

Familia cere tuturor „să respecte intimitatea acestor momente extrem de solicitante şi dificile, atât pentru el cât şi pentru familia lui”.

„Profundă recunoştinţă pentru mesajele de încurajare şi tuturor celor care au generozitatea să se roage în aceste clipe pentru ca acest om minunat să depăşească cu bine această încercare grea.

Mulţumim din suflet echipelor de medici şi asistenţi care în ultimele ore i-au fost şi continuă să-i fie alături”, a mai transmis familia artistului.

Acesta trebuia să susţină, marţi, 21 octombrie, un spectacol la Oneşti, dar înaintea reprezentaţiei a fost transportat de urgenţă la un spital din Bacău, scrie News.ro. Ulterior, a fost transferat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, în vederea efectuării unei proceduri de trombectomie.

„Intervenţia a fost realizată cu succes de o echipă multidisciplinară alcătuită din medic neurolog, medic ATI şi medic radiolog intervenţionist, în cadrul laboratorului de angiografie al spitalului.

Procedura s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă şi a avut un rezultat foarte bun, pacientul evoluând favorabil postoperator. In present pacientul este echilibrat din punct de vedere al constantelor vitale”, au transmis, miercuri, reprezentanţii spitalului.

Doru Octavian Dumitru avea programate spectacole miercuri, la Adjud, joi, la Buzău, şi luni în Capitală, la Sala Palatului.

Vedete

