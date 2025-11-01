România strălucește la Europenele de judo U23: Ioan Dzițac cucerește medalia de aur la 73 kg

Prima medalie a delegației României la Campionatul European U23 de la Chișinău a fost obținută de către Ioan Dzițac. Tânărul și-a trecut în cont premiul cel mare, după ce s-a impus la categoria de 73 de kg. Medalia i-a fost oferită de către președintele COSR, Mihai Covaliu.

Intrat direct în turul secund, Dziţac a trecut de adversari din Germania, Armenia şi Georgia, pentru ca în semifinale să-l învingă pe Aron Szabo (Ungaria), iar în finală pe Mate Beruaşvili (Georgia).

„Bucuria tânărului judoka în vârstă de 22 de ani a fost cu atât mai mare cu cât a primit cea mai strălucitoare medalie din cariera sa chiar din mâinile preşedintelui COSR, Mihai Covaliu, prezent la competiţie la invitaţia forului european de judo şi a preşedintelui Comitetului Olimpic din Moldova. Felicitări, Ioan Dziţac! Hai, România!”, a fost mesajul COSR, după festivitatea de premiere.

La feminin, Laura Bogdan (48 kg), Luciana Cătană (52 kg), Vanessa Tolea (57 kg) şi Orsolya Lajos (63 kg) nu au trecut, vineri, de primele tururi, conform news.ro.

România a deplasat la Chişinău o delegaţie formată din 12 sportivi. În competiţie urmează să mai intre Daria Tudorache şi Roxana Vişa (+78 kg), respectiv David Gliga (90 kg), Rareş Arsenie, Alexandru Sibişan (100 kg), Bogdan Petre şi Darius Dobre (+100 kg).