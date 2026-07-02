Elevii români au dominat Olimpiada Europeană de Geografie. Primul loc pe naţiuni, cu cinci medalii de aur și trei de argint

România a încheiat Olimpiada Europeană de Geografie de la Varna pe primul loc în clasamentul pe națiuni, cu cinci medalii de aur și trei de argint, după rezultatele obținute de elevii români la competiția desfășurată în Bulgaria.

Olimpiada Europeană de Geografie s-a desfășurat la Varna, în Bulgaria, și a reunit elevi din mai multe țări europene, care au concurat la probe teoretice și practice ce au vizat atât geografia fizică, cât și geografia umană, precum și capacitatea de analiză și interpretare a informațiilor geografice.

Printr-o postare publicată joi, 2 iulie, pe pagina oficială de Facebook, Ministerul Educației i-a felicitat pe cei opt elevi români care au încheiat competiția pe primul loc în clasamentul pe națiuni, după ce au cucerit cinci medalii de aur și trei de argint.

La categoria „Juniori”, România a fost reprezentată de:

* Mateșescu-Pașcalău Bogdan-Andrei, Colegiul Național „C.D.Loga” Timișoara, medalie de aur;

* Toma Tudor, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalie de aur;

* Eftime Matei, Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă” Brașov, medalie de argint;

* Perhinschi Gabriel, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, medalie de argint.

La categoria „Seniori”, de:

* Dumitrescu David-Mihai, Colegiul Național „Carol I” Craiova, medalie de aur (locul 1 în clasament - cel mai mare punctaj din concurs);

* Aramă Alexandra-Mihaela, Colegiul Național Iași, medalie de aur;

* Păun Eduard-Ionuț, Colegiul Național „Unirea”, Focșani, medalie de aur;

* Merăuță Ionuț, Colegiul Național „Unirea”, Focșani, medalie de argint.

Cei opt elevi olimpici au fost coordonaţi de profesorii Fiscutean Mihaela Cornelia, Colegiul Național Iași, și Alexandru Mihaela Florina, Ministerul Educației și Cercetării.