Un absolvent de liceu din România, în cei 1,5% elevi din lume care au obţinut rezultate maxime la examenele A-Level şi admis la o universitate din top 10 mondial

Absolven┼úii de liceu din Rom├ónia sunt din ce ├«n ce mai c─âuta┼úi de universit─â┼úile din str─âin─âtate. Anul acesta unul dintre ei a reu┼čit ├«ns─â un rezultat remarcabil: cele mai mari note posibile la examenele A-Level, supranumite ÔÇ×standardul de aurÔÇŁ ├«n educa┼úie. El a fost admis la Imperial College London, cea de-a 6-a cea mai bun─â universitate din lume conform QS World University Rankings 2023, unde va studia Biologia.

Un elev român, admis la unele dintre cele mai bune universităţi din lume

George Popovici a fost mereu interesat de natur─â ┼či de felul ├«n care func┼úioneaz─â lumea din acest punct de vedere, a┼ča c─â ┼či-a dorit enorm s─â studieze ├«n acest domeniu. Pe parcursul liceului a f─âcut voluntariat ├«n cadrul Muzeului Na┼úional de Istorie Natural─â ÔÇ×Grigore AntipaÔÇŁ ┼či s-a specializat ├«n taxonomia ┼či biogeografia chilopodelor, ajung├ónd ┼či s─â publice rezultatele cercet─ârilor sale ├«n domeniu.

A ales s─â studieze la o ┼čcoal─â cu curriculum britanic pentru c─â ├«┼či dorea s─â poat─â s─â aib─â parte de cursuri aprofundate ├«n domeniile de interes. Sistemul britanic de ├«nv─â┼ú─âm├ónt permite elevilor s─â se concentreze pe studiul materiilor alese de ace┼čtia ┼či s─â se preg─âteasc─â pentru examenele A-Level la 3 sau 4 dintre acestea. Examenele A-Level sunt recunoscute la nivel interna┼úional ┼či c├ónt─âresc mult ├«n admiterea la o universitate de top.

George Popovici, ┼čef de promo┼úie, a ob┼úinut maximul posibil ├«n urma sus┼úinerii acestor examene, 4 A*s, doar 1,5% din elevii din ├«ntreaga lume reu┼čind un asemenea rezultat.

Am primit oferte de la Universitatea Radboud din Olanda, Universitatea din Edinburgh ┼či Warwick, University College London ┼či Imperial College London. Am fost foarte interesat ├«n special de activitatea lor de cercetare, domeniile ├«n care se fac studiile, locul ├«n clasamentul de cercetare la nivel mondial, dar ┼či oportunit─â┼úile pe care le-a┼č avea ca student, s─â lucrez cu oameni care conduc cercet─âri de ultim─â or─â ├«n domeniul biologiei. Am ales s─â merg la Imperial College London, iar lucrurile care m-au convins sunt apropierea de o mul┼úime de institute de cercetare ┼či colaborarea str├óns─â cu institu┼úii precum Muzeul de Istorie Natural─â ┼či Gr─âdina Botanic─â Regal─â Kew. Acestea ofer─â o mul┼úime de op┼úiuni pentru elevii care vor s─â se specializeze ├«n anumite domenii ale biologiei, e ca un laborator viu. ÔÇô George Popovici, ┼čef de promo┼úie la British School of Bucharest

Preg─âtirea ┼či procesul de aplicare pentru o universitate de top

Universit─â┼úile din Marea Britanie au fost vreme ├«ndelungat─â alegerea preferat─â a multora dintre elevii care studiaz─â ├«n Rom├ónia. ├Än ultimii ani au urcat ├«ns─â mult ├«n topul preferin┼úelor ┼či Olanda, Spania, Italia ┼či Germania, al─âturi de universit─â┼úi din Canada ┼či SUA.

Iar pentru accederea la astfel de institu┼úii de ├«nv─â┼ú─âm├ónt cursurile A-Level reprezint─â o alegere care a ar─âtat c─â func┼úioneaz─â ani ┼či ani la r├ónd. Curriculumul britanic ┼či ├«ndeosebi cursurile A-Level sunt dezvoltate astfel ├«nc├ót s─â ajute elevii s─â-┼či dezvolte abilit─â┼úi solide de studiu ┼či, ├«n acela┼či timp, s─â-┼či dezvolte capacitatea de a g├óndi ┼či a argumenta critic.

Studiul la o universitate de top este ├«n acela┼či timp o provocare ┼či un privilegiu. S─â ai ocazia s─â ├«nve┼úi al─âturi de cei mai buni studen┼úi, de la cei mai buni profesori, este o oportunitate fantastic─â pentru o carier─â de succes ├«n domeniul ales ┼či crearea unor rela┼úii de viitor. Cursurile A-Level le ofer─â elevilor posibilitatea s─â ├«nve┼úe ┼či s─â aprofundeze materiile de interes la un nivel greu de egalat, iar noi ne bucur─âm c├ónd primim rezultatele anuale la aceste examene pentru c─â munca noastr─â este definit─â de rezultatele excelente ale elevilor no┼čtri. ÔÇô Jason Porter, Head of Secondary British School of Bucharest

Nu exist─â ÔÇ×prea devremeÔÇŁ dac─â te g├ónde┼čti c─â vrei s─â urmezi o facultate ├«n str─âin─âtate. Procesul de aplicare nu e la ├«ndem├óna oricui, iar preg─âtirea pentru el are nevoie de timp ┼či, mai ales, de o baz─â solid─â.

Ultimii 2 ani de studiu sunt esen┼úiali ├«n ob┼úinerea rezultatelor dorite ┼či nu m─â refer aici doar la rezultatele ┼čcolare. Sfaturile de carier─â, ghidarea universitar─â individual─â axat─â pe interesele ┼či calit─â┼úile elevilor, alegerea cursurilor ┼či universit─â┼úilor potrivite, scrierea eseurilor de admitere, aprofundarea tehnicilor de interviu, toate acestea sunt componente importante ├«n procesul de admitere la facult─â┼úi de top din Europa ┼či din ├«ntreaga lume. ÔÇô Chloe Millward, Head of Key Stage 5, British School of Bucharest.┬á

Marea Britanie, Olanda, Elve┼úia, Suedia ┼či Germania sunt ┼ú─ârile europene cu cele mai multe universit─â┼úi aflate la v├órful clasamentului mondial. De┼či este al doilea cel mai mic continent, ├«n Europa se reg─âsesc mai bine de 500 de universit─â┼úi dintre cele mai bune 1.500 de pe ├«ntreg globul. ┼×i concuren┼úa este pe m─âsur─â, a┼ča c─â accesul la universit─â┼úi precum Imperial College London, Universitatea din Amsterdam este o misiune ce necesit─â mult─â munc─â, dedicare, dar ┼či informa┼úii utile de la oameni cu experien┼ú─â ├«n domeniu.

Ultimii 2 ani au fost extrem de provocatori pentru elevii din ├«ntreaga lume, ├«n contextul pandemiei de coronavirus, inclusiv pentru ai no┼čtri. A┼ča c─â rezultatele lor de anul acesta ÔÇô 49% A*-A ┼či 71% A*-B ÔÇô sunt cu adev─ârat extraordinare. ├Än condi┼úiile ├«n care notele au sc─âzut foarte mult la nivel mondial, elevii no┼čtri au reu┼čit s─â ob┼úin─â rezultate apropiate de cele mai bune din istoria ┼čcolii. ├Än aceste condi┼úii mai bine de 90% dintre ei merg s─â studieze la universit─â┼úi de prestigiu din Marea Britanie, Olanda, Germania, Italia, Canada, Cehia, Rom├ónia, Spania, USA ┼či Filipine. Printre ele trebuie s─â amintesc Imperial College London, Universitatea din Toronto, Universitatea din Amsterdam, Groningen, Bocconi, Universitatea din New York ┼či Universitatea de Arte din Londra. - Grant Gillies, Headmaster British School of Bucharest┬á

Despre British School of Bucharest

British School of Bucharest este o ┼čcoal─â interna┼úional─â de top ce ofer─â elevilor s─âi o educa┼úie bazat─â exclusiv pe curriculumul na┼úional britanic. ├Änfiin┼úat─â ├«n anul 2000, BSB are ├«n prezent peste 650 de elevi cu v├órste cuprinse ├«ntre 2 ┼či 18 ani, reprezent├ónd┬á 60 de na┼úionalit─â┼úi.

Ace┼čtia beneficiaz─â de un campus generos, cu acces la s─âli de clas─â preg─âtite pentru fiecare nivel de educa┼úie, s─âli de sport, piscin─â, locuri de joac─â, biblioteci, s─âli de muzic─â ┼či de spectacole, studio de g─âtit ┼či laboratoare de tehnologie ┼či ┼čtiin┼úe. Mediul educa┼úional este personalizat ┼či to┼úi profesorii sunt vorbitori nativi de limba englez─â.

BSB este singura ┼čcoal─â britanic─â din Rom├ónia care a primit calificativul ÔÇ×excelentÔÇŁ din partea Inspectoratului ┼×colilor Independente din Marea Britanie, pentru a doua oar─â consecutiv, ├«n 2018 ┼či 2022, at├ót ├«n ceea ce prive┼čte calitatea actului de ├«nv─â┼úare ┼či rezultatele academice ale elevilor, c├ót ┼či ├«n privin┼úa nivelului ├«nalt de dezvoltare personal─â.