Tot mai mulți elevi intră în sevraj în timpul orelor: „Nu e de la ADHD, nici de la tehnologie”

Psihologul Mihai Copăceanu trage un mare semnal de alarmă: elevii, mulți dintre ei, se confruntă cu dependența de nicotină, iar sevrajul în care ajung tinerii se observă chiar în sălile de clasă.

„Mă uit la elevii de liceu și la cei de gimnaziu și îi văd agitați și iritabili. Și nu e de la ADHD, nici de la tehnologie. Există explicații noi. Sunt în sevraj”, a afirmat psihologul Mihai Copăceanu pe pagina sa de Facebook.

Specialistul amintește în acest context declarația unui profesor din Marea Britanie care a recunoscut public un fenomen cel puțin alarmant: „Unii copii sunt incapabili să se concentreze și devin agitați pentru că nu pot obține acea doză de nicotină și acest lucru duce la agitație. Am văzut cazuri de copii care vapau în clasă". Vaparea are un efect negativ asupra comportamentului elevilor, consideră psihologul Mihai Copăceanu. „În cele din urmă, va avea un efect și asupra performanței elevilor, deoarece dacă nu se pot concentra, nu pot învăța. Vaparea are un efect asupra creierului copiilor.

Avem o lege, dar nu se aplică. „Elevii se duc în timpul orelor la toaletă pentru a vapa”

La sfârșitul lunii februarie 2024, Camera Deputaților, for decizional, a adoptat un proiect de lege care prevede interzicerea vânzării țigărilor electronice copiilor sub 18 ani. Mai mult, produsele care conțin tutun, ţigaretele electronice, flacoanele de reumplere pentru ţigaretele electronice nu mai pot fi vândute prin automate.

De asemenea, se interzice și vânzarea prin dispozitive de tipul easybox. Proiectul prevede sancţiuni de până la 100.000 lei, în funcţie de gravitatea faptei. Această lege însă nu se aplică în foarte multe școli, atrage atenția psihologul Mihai Copăceanu. „Vaparea în școală devine o problemă mult mai gravă decât în anii trecuți, iar regulamentele școlare, deși existente, nu au nici o eficiență”, precizează acesta.

„Copiii ies în timpul orelor, merg la toaletă tocmai pentru a vapa. În timpul pauzelor, liceele din România (dar și școlile gimnaziale), și desigur facultățile și aici mă refer la curți dar și la spațiul din fața școlii sunt zone cu aglomerații de tineri care fumează. Sute de tineri, pe scări, pe drum”.

Ce poate fi mai nepotrivit decât studenți la medicină fumând masiv pe scările facultății de Medicină, se întreabă, retoric, psihologul: „În România, căci în niciun alt stat european nu veți vedea asemenea conduită publică”.

Există, însă, și excepții, mai punctează Mihai Copăceanu. Este vorba despre acele instituții de învățământ unde disciplina și respectul sunt aproape materii de sine stătătoare: „Arătați-mi un liceu militar unde elevii îmbrăcați în uniformă în timpul pauzelor stau în curte sau în afara liceului și fumează privind la comandantul liceului cum le trece prin față. Ar fi posibil? Sau, și mai simplu, arătați-mi un seminar teologic în care elevii să fumeze în fața preoților profesori. Cum interdicția funcționează acolo și nu și în alte licee?”, se întreabă, retoric, psihologul care vine și cu un răspuns: „E simplu: pentru că nu ne pasă, pentru că nu e treaba noastră. În acest timp avem un număr prea ridicat de tineri dependenți de tutun astăzi care vor dezvolta și alte dependențe și iată o societate mult mai bolnavă”.

Pneumolog: „Țigările electronice conțin nicotină și dau dependență precum cele clasice”

În România, ca peste tot, de altfel, țigările electronice sunt extrem de populare în rândul tinerilor. „Din păcate, pe cât de periculoase sunt, pe atât de tentante sunt. Și mă refer aici mai ales la adolescenți și tineri. Chiar și la copii de 10,11 ani care folosesc aceste dispozitive de vaping ca pe niște jucării”, a declarat pentru „Adevărul” medicul pneumolog Beatrice Mahler. „Sunt device-uri atractive, iar în era tehnologiei în care ne aflăm tinerii își doresc să aibă și să folosească astfel de dispozitive”, mai spune medicul.

Țigările electronice conțin nicotină și dau și ele dependență, la fel ca și țigările clasice „Țigările, în general, sunt un drog. Ce este foarte grav este faptul că au acces nelimitat la ele copiii cu vârste din ce în ce mai mici. Pentru că le găsesc oriunde, în aproape orice magazin, pentru că sunt accesibile ca și preț, cei mici le cumpără, le încearcă și nu se mai pot opri din a le consuma. Aromele sunt extrem de apreciate, dar și nicotina își spune aici cuvîntul căci creează dependență. Însă, atenție! De la vapat până la a consuma droguri de mare risc e doar un pas”, atrage atenția medicul pneumolog.