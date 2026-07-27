Top 5 județe Definitivat 2026. Rata de promovare a urcat cu peste 5 puncte procentuale după contestații

Mulți dintre profesorii care au contestat nota primită la examenul de definitivare în învățământ au avut câștig de cauză, rata de promovare crescând, după contestații, cu peste 5 puncte procentuale.

Potrivit datelor publicate de Ministerul Educației și Cercetării, rata de promovare la examenul de definitivare în învățământul preuniversitar a ajuns la 76,68%, de la 70,94%. Rezultatul este mai bun decât în 2025, când rata de promovare nu a atins 70% (a fost 69,24%).

Rezultate finale au fost publicate luni, 27 iulie 2026 și pot fi consultate AICI.

Peste 500 de candidați au promovat după contestații

Peste 2.000 de candidați, adică mai mult de un candidat din cinci, au contestat nota inițială, în urma rezolvării contestațiilor alți 513 candidați declarați „Respins” inițial reușind să promoveze.

Rezultatele urmează să fie validate prin ordin de ministru, în perioada 30 iulie – 18 august.

Examenul de definitivare în învățământ este primul examen profesional din cariera unui profesor. Promovarea lui transformă un cadru didactic debutant într-un profesor cu drept de practică în unitățile de învățământ de stat.

Obținerea definitivatului este de asemenea o etapă obligatorie pentru a putea deveni profesor titular pe post cu drepturi depline (un profesor poate obține notă peste 7,00 la Titularizare și, în baza acesteia, un post viabil, însă are obligația ca într-o perioadă determinată să promoveze examenul de definitivare pe post pentru a putea fi titularizat pe post cu drepturi depline).

Au dreptul să se înscrie pentru susținerea examenului de Definitivat doar candidații cu un stagiu de minimum un an. Nota în baza căreia un candidat este declarat promovat trebuie să fie de cel puțin 8.

Cea mai mare rată de promovare – în Galați, cea maii mică – în Tulcea

Potrivit datelor publicate de MEC, cea mai mare rată de promovare la Definitivat 2026 (candidați cu note de minimum 8,00) se înregistrează în Galați – 86,1%. Al doilea cel mai bun rezultat pe județe este în Cluj – 83,5%, urmat de Bihor – 83,1%, Botoșani – 82,8% și Dolj – 82,6%.

La polul opus, cu o diferență de peste 24 de puncte procentuale față de județul cu cel mai bun rezultat, se situează Tulcea – cu 59,1% rată de promovare. În Giurgiu au reușit să promoveze 64,1% dintre candidați, în Mehedinți – 66,3%, în Călărași – 67,7%, în Covasna – 68,3% etc.

„Dintre cei 9.269 de candidați prezenți, 318 candidați (3,43%) s-au retras, 3 candidați au fost eliminați pentru tentativă de fraudă, iar lucrările a 9 candidați au fost anulate în centrele de evaluare pentru nerespectarea prevederilor metodologice în materie de redactare (semne distinctive).

Astfel, din totalul celor 8.939 de candidaţi cu note la proba scrisă, 8.009 candidați s-au situat în intervalul de note 5 - 9.49 (după soluționarea contestațiilor). Dintre aceștia, 417 candidați au primit note între 9,50 și 9.99. Au încheiat proba scrisă cu nota maximă 47 de candidaţi. Cu note sub 5 au fost evaluate lucrările a 466 de candidați.

Procedura de evaluare/reevaluare s-a desfășurat digitalizat”, au mai precizat reprezentanții ministerului.