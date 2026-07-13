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Diferențe uriașe de punctaj după contestațiile la Bacalaureat 2026. O notă de 7,50 a devenit 9,80 după recorectare

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O notă de 7,50 a devenit 9,80, un 9,90 s-a transformat în 10, iar mai mulți candidați au trecut examenul după recorectarea lucrărilor. Contestațiile de la Bacalaureatul 2026 au schimbat rezultatele în mii de cazuri și au ridicat rata de promovare cu peste două puncte procentuale.

Ruzultatele la Bac s-au modificat după contestaţii. FOTO: arhiva Adevărul
Ruzultatele la Bac s-au modificat după contestaţii. FOTO: arhiva Adevărul

Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026, publicate duminică, 12 iulie, arată că reevaluarea lucrărilor a dus la modificarea notelor în aproape toate cazurile în care au fost depuse contestații. Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a precizat că, după soluționarea acestora, rata de promovare a crescut de la 74,8% la 76,9%, cu peste două puncte procentuale față de rezultatele afișate inițial.

Potrivit datelor publicate pe site-ul ministerului, la nivel național au fost depuse 55.454 de contestații, iar în 53.581 de cazuri, adică în 96,6% dintre lucrările recorectate, nota s-a modificat. Cele mai multe contestații au vizat proba de Limba și literatura română, unde au fost reevaluate 21.901 lucrări.

Dincolo de statistici, în mai multe județe au apărut diferențe uriaşe între nota iniţială şi cea de după contestaţie. Unele note au crescut cu peste două puncte după reevaluare, altele au fost suficiente pentru ca absolvenții să obțină media generală 10 sau să depășească pragul de promovare.

A obținut cu 2,3 puncte mai mult după recorectare

Una dintre cele mai mari diferențe între nota primită iniţial şi cea de după recorectare a fost înregistrată în județul Arad, unde o absolventă a Colegiului Național „Preparandia-Dimitrie Țichindeal”, specializarea învățător-educatoare, a contestat nota 7,50 obținută la Limba și literatura română.

După reevaluare, lucrarea a fost notată cu 9,80, cu 2,3 puncte mai mult decât la prima corectare, potrivit Edupedu.ro.

Media generală 10, după contestație

Alexandra Sorian, absolventă a Colegiului Național „Ioan Slavici” din Satu Mare, a devenit singura candidată din județ cu media generală 10, după ce nota la Limba și literatura română a fost majorată de la 9,90 la 10, în urma contestaţiei depuse de elevă după ce şi-a văzut lucrarea.

Și Bogdan Dragotă, șeful de promoție al Liceului Teoretic „Roth-Oberth” din Mediaș, a obținut nota 10 la informatică după ce a contestat punctajul de 9,95.

„Am depus contestație la informatică în urma vizualizării lucrării și analizei baremului. Eram convins că am rezolvat totul corect și de aceea am dorit să îmi fie reevaluată lucrarea. Am fost optimist în privința rezultatului contestației și mă bucur de rezultatul final”, a declarat acesta pentru Turnul Sfatului.

De la respins la promovat

În județul Brașov, contestațiile au schimbat rezultatul final pentru mai mulți candidați.

La Liceul Tehnologic „Dr. Ioan Șenchea” din Făgăraș, un candidat a depășit pragul de promovare după ce nota la Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană a fost majorată de la 5,35 la 6,80.

La Liceul Teoretic „I.C. Drăgușanu” din Victoria, un absolvent a primit nota 10 la Istorie după ce fusese evaluat inițial cu 8,55. Același candidat a obținut un punct în plus și la Matematică, unde nota a crescut de la 7,75 la 8,75.

Tot în Braşov, la Colegiul Național „Radu Negru” din Făgăraș, mai multe lucrări la Limba și literatura română au fost reevaluate cu peste un punct în plus, un elev ajungând de la 7,60 la 9,10, altul de la 8,70 la 9,70, un al treilea de la 7,90 la 9,10.

Tot aici, mai mulți absolvenți au promovat examenul după contestații. O notă de 5,75 a devenit 6,75, alta a crescut de la 5,55 la 6,65, iar o a treia de la 5,85 la 7,15.

Un absolvent din Cluj a transmis redacției Edupedu că nota la Istorie i-a crescut de la 7,00 la 8,30 și a susținut că o diferență de 1,30 puncte între cele două evaluări ridică semne de întrebare asupra modului în care sunt corectate lucrările.

Au existat, însă, și note mai mici după contestații. O absolventă din Galați a relatat că, după reevaluare, nota la Istorie i-a scăzut de la 8,00 la 6,50, cu 1,5 puncte mai puţin.

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