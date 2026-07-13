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Examenul pentru definitivare în învățământ 2026. Peste 9.600 de candidați susțin proba scrisă marți

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Marți, 14 iulie 2026, are loc proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2026. La această probă sunt așteptați să participe candidații care au îndeplinit toate condițiile prevăzute de metodologie, respectiv un stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul „Bine” sau „Foarte bine” pentru anul școlar în curs, precum și o medie aritmetică de cel puțin 8 la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional, cu note nu mai mici de 7 la fiecare dintre aceste probe. Accesul candidaților în centrele de examen se face în intervalul orar 7:30 – 8:00, pe baza unui act de identitate valabil.

profesori sustinand proba scrisa a examenului de definitivare
Proba scrisă pentru examenul de definitivare 2026. FOTO: Arhiva Adevărul

Examenul se desfășoară în 42 de centre de examen, câte unul în fiecare județ. Din totalul celor peste 10.000 de candidați înscriși, sunt așteptați să participe cei care au îndeplinit condițiile metodologice, numărul acestora depășind 9.600.

Proba scrisă este organizată pentru 106 discipline, iar elaborarea subiectelor, traducerea acestora în limbile minorităților naționale la solicitarea candidaților, precum și elaborarea baremelor de evaluare sunt asigurate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare.

Disciplinele cu cel mai mare număr de candidați sunt educatoare/profesor pentru învățământ preșcolar în limba română, cu 2.506 de înscriși, urmată de învățător/profesor pentru învățământ primar în limba română, cu 1.902 de candidați, educator-puericultor în limba română, cu 576 de candidați, psihopedagogie specială, cu 544 de candidați, și educație fizică și sport, cu 506 de candidați.

Examenul pentru definitivare: Subiectele și baremele, afișate la ora 15:00. Când se vor afișa rezultatele

Proba scrisă începe la ora 9:00 și are o durată de patru ore, cu posibilitatea prelungirii cu una sau două ore în anumite situații speciale, cum ar fi în cazul candidaților nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere, sau în situația în care proba se desfășoară prin dictarea conținutului de către un candidat cu anumite deficiențe către un profesor asistent, de altă specialitate decât cea la care se desfășoară proba respectivă.

După finalizarea probei scrise, subiectele și baremele de evaluare sunt afișate la ora 15:00 pe pagina web dedicată și la avizierele centrelor de examen. Toate sălile care găzduiesc proba scrisă, precum și sălile în care își desfășoară activitatea comisiile de examen, comisiile de evaluare a lucrărilor scrise și comisiile de soluționare a contestațiilor, sunt monitorizate audio-video.

Primele rezultate ale examenului vor fi afișate în data de 21 iulie, în centrele de examen și pe pagina de internet dedicată.

Contestațiile pot fi depuse la centrele de examen în zilele de 21 iulie, până la ora 20:00, și 22 iulie, până la ora 12:00. Acestea pot fi depuse și online, la adresele de e-mail comunicate de inspectoratele școlare prin afișare la sediul centrelor de examen în ziua susținerii probei scrise.

Rezultatele finale sunt afișate în centrele de examen și pe site-ul menționat în data de 27 iulie, urmând să fie validate prin ordin de ministru în perioada 30 iulie – 18 august 2026.

Media minimă de promovare a examenului este 8, iar candidații care promovează dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, depășind astfel etapa de debutant și având posibilitatea de a se înscrie pe o rută ascendentă de profesionalizare.

Lucrările scrise sunt evaluate digitalizat în centre constituite la nivel național pe discipline. Examenul național pentru definitivare în învățământ poate fi susținut fără taxă de cel mult trei ori.

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