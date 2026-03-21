Analiză Testul de maturitate al sistemului de Educație: ce se ascunde în spatele procentului de școli care au ignorat boicotul la simulări

Cu toate că sindicatele anunțau că un număr mare de profesori vor boicota simulările, probele s-au organizat în aproximativ 98% din școli, arată datele Ministerului Educației. „Cred că semnalul cel mai important este că, atunci când vine vorba despre elevi și despre emoțiile dinaintea examenelor, profesorii aleg să fie alături de ei”, spune Gabi Bartic, specialistă în Educație. Pe de altă parte, părinții elevilor din cele peste 100 de școli unde nu s-a organizat simularea se simt dezamăgiți atât de boicot, cât și de reacția întârziată a autorităților, care nu au găsit soluții astfel încât toți copiii care își doreau să poată participa la simulare. În București, spun părinții, o școală unde astăzi a fost boicot apare în datele ISMB ca și cum examenul s-ar fi organizat.

Ce ne arată numărul mare de școli unde s-a organizat simularea

Potrivit datelor colectate de Ministerul Educației de la inspectorate, simularea probei de Limba și Literatura Română a avut loc în 4.545 de unități de învățământ (97.8% din totalul acesora). Asta cu toate că săptămâna trecută federațiile sindicale Spiru Haret și FSLI amenințau că „simulările la examenele naționale vor fi serios perturbate” și că peste 50% dintre profesorii membri de sindicat au decis să nu participe la cele două probe.

„Cred că semnalul cel mai important este că, atunci când vine vorba despre elevi și despre emoțiile dinaintea examenelor, profesorii aleg să fie alături de ei. Simulările nu sunt doar o formalitate administrativă: ele îi ajută pe copii să înțeleagă cum arată testul, cum se lucrează în timpul limitat și cum sunt evaluați. Pentru mulți elevi, asta reduce anxietatea legată de examen. Faptul că ele s-au organizat în majoritatea școlilor arată că, dincolo de revendicările absolut legitime ale profesorilor, responsabilitatea față de elevi rămâne prioritară. În fond, cred că în această situație a câștigat interesul copilului, grija față de elevi și responsabilitatea față de ei și familiile lor”, spune Gabi Bartic, specialistă în educație și evaluare.

Ce ar putea învăța sindicatele

Rezultatul ar putea să fie și un semnal către sindicate, arată aceasta:

„Sindicatele au un rol esențial în orice societate democratică, ele sunt mecanismul prin care o profesie își apără drepturile și corectează dezechilibrele din sistem.

Cred însă că mișcarea sindicală din educație ar putea câștiga și mai mult sprijin public dacă, pe lângă revendicările legate de salarii, norme sau condiții de lucru – absolut legitime – ar pune mai vizibil pe agendă și lucruri care țin de calitatea actului educațional: reducerea birocrației, formare relevantă pentru profesori, formare inițială de mai bună calitate, resurse moderne de predare sau instrumente mai bune de evaluare, eventuale mecanisme corecte de auto-curățare a profesiei".

Mai mult decât atât, spune Gabi Bartic, sindicatele devin mai puternice atunci când revendicările lor sunt percepute și ca revendicări pentru o școală mai bună pentru copii.

„În acel moment, nu doar profesorii vor câștiga, ci și părinții și elevii vor deveni aliații lor natural”.

Părinții din școlile unde nu a avut loc simularea sunt dezamăgiți inclusiv de felul în care s-a comunicat

Oficial, simularea pentru proba de Limba și Literatura Română nu a fost organizată în 104 școli. Neoficial, numărul ar putea fi mai mare. Până în ziua simulării, Ministerul Educației nu a știut exact câte școli vor organiza proba și câte nu.

Unul dintre părinții elevilor de la Școala nr. 56 din București a declarat pentru Adevărul că, inclusiv în dimineața simulării, reprezentanții Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB) au precizat că unitatea de învățământ nu a transmis vreo informare oficială privind neorganizarea probei, iar în sistem figura ca și cum simularea ar avea loc. Câteva ore mai târziu, la solicitarea redacției, reprezentanții inspectoratului au răspuns că, în platformă, apare că simularea nu a avut loc.

La școală, se știa încă de joi că elevii nu vor susține probele.

„Doamna dirigintă ne-a forwardat pe WhatsApp un mesaj al liderului de sindicat, care este profesor în Școala Nr.56, cum că intenționează să boicoteze simulările. La nivelul copiilor ar fi existat, dar noi nu am știut, zvonuri. Profesorii le spuneau la clasă că 99% nu vor da simularea. (...) Nu înțeleg de ce ne-a fost transmis mesajul liderului de sindicat. Părinții sunt apolitici, nu fac parte nici din sindicate, nici nu sunt reprezentanți ai Guvernului. (...) Vineri, am solicitat comunicat oficial din partea școlii, astfel încât să existe o informare oficială. Școala a transmis acest comunicat părinților, pe WhatsApp, la ora 13:36. (...) A existat, din punctul meu de vedere, o complicitate din partea directorului școlii, care nu ar fi trebuit să fie implicat în acțiuni de boicot, pentru că a transmis informarea extrem de târziu, astfel încât să nu existe timp de reacție", a povestit, sub protecția anonimatului, una dintre mame.

Școli divizate sub spectrul boicotului: între „este un gest de protest” și „copiii nu au nicio vină”

Fără simulare, dar și fără soluții

Reprezentanții unității de învățământ nu ar fi fost deschiși nici la alte formule astfel încât elevii să poată susține într-o formă sau alta simularea.

„Doamna dirigintă a transmis că școala nu mai are acces la platformă și chiar dacă ar vrea nu ar mai putea să organizeze simularea. Părinții au cerut să o organizeze măcar în clasă, chiar dacă nu se scanează lucrările, nu se încarcă în platformă și nu sunt corectate la nivel național. Nu ni s-a oferit nici această posibilitate. (...) Nu a existat nicio disponibilitate din partea profesorilor, a dirigintelui sau a directorului de a oferi o soluție. Noi am cerut doar o soluție: reprogramare, relocare", spune mama.

Părinții sunt dezamăgiți și de faptul că autoritățile abilitate nu au avut o procedură pentru astfel de cazuri:

„Era o situație anticipată, nu era o surpriză. Inspectoratul, dacă nu avea o procedură, înseamnă că cineva nu și-a făcut treaba. (...) Nici Ministerul Educației, nici ISMB-ul nu au transmis oficial dacă există vreo obligativitate a instituțiilor astfel încât acești copii să beneficieze de un drept. Copiii își doreau această simulare. Rezulta o statistică la nivel național foarte relevantă pentru copil. Vedea exact unde se situa la nivelul generației lui.”

Părinte: „Înțelegem doleanțele lor și deficiențele sistemului, dar copiii au mereu de suferit”

Dezamăgirea părinților de la școala din București este cu atât mai mare cu cât simularea s-a organizat în majoritatea școlilor. Iar copiii își doreau să participe.

Dacă ar fi fost un boicot generalizat, s-ar fi renunțat la această simulare. Dar nu este corect ca 97% din școli să organizeze simularea și câțiva copii, majoritari din București, să fie discriminați. Practic, au rămas pe dinafară.

Femeia mai spune că și-ar dori mai multă empatie din partea profesorilor atunci când vine vorba despre elevi.

„,Și noi părinții lucrăm, ori în sistemul privat, ori în sistemul public. Și noi suntem afectați. Îi susținem, dar nu vrem să fim masă de manevră, iar copiii noștri sacrificați. Copilul își dorea enorm să susțină simularea. Pentru ei, la nivel psihologic, era un punct de cotitură".

Comunicarea deficitară a autorităților, sesizată și de un profesor

Comunicare nu ar fi fost cea mai eficientă la nivelul autorităților centrale, care ar fi trebuit să gestioneze situația, acuză și profesorul de matematică Cătălin Osiceanu.

„Duminică, ora 18:45. Cu mai puțin de 12 ore înainte de simularea Evaluării Naționale. În teritoriu circulă pe WhatsApp un mesaj care ar trebui să gestioneze situația școlilor care nu organizează simularea. Nu pe site-ul ministerului. Nu printr-o procedură publică. Pe WhatsApp.

În mesaj se spune că Ministerul Educației <<își manifestă disponibilitatea să transmită subiecte de la nivel central>>, astfel încât simularea să poată fi susținută <<la o dată ulterioară… pentru elevii care doresc să participe>>.

Dar partea cu adevărat interesantă vine mai jos. Inspectoratelor li se cere ca mesajul să fie transmis <<DOAR către directorii școlilor care au informat că nu vor organiza simularea>>, pentru a nu <<bulversa activitatea în școlile care organizează simularea>>", a scris profesorul într-o postare pe Facebook, pe care a denumit-o ,,Ministerul Educației conduce sistemul de învățământ prin mesaje pe WhatsApp trimise duminică seara".

Ce soluție ar putea exista pentru elevii care nu au susținut simularea

Aproximativ 5.000 de elevi nu au susținut simularea din cauza boicotului. Secretarul de stat Sorin Ion a declarat că școlile vor putea organiza propriile evaluări, cu subiecte scrise de specialiști de la Centrul Național de Curriculum și Evaluare (CNCE). Mai mult decât atât, Ministerul Educației le poate da acces la platforma de evaluare.