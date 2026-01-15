La trei săptămâni după ce Daniel David a anunțat că demisionează din funcția de ministru al Educației, președintele a semnat decretul de eliberare din funcție. Numai că nimeni nu a fost numit în loc, deși fuseseră vehiculate mai multe nume. Astfel că, premierul Ilie Bolojan a preluat interimar mandatul. În spațiul public a apărut inevitabil întrebarea: de ce nimeni nu vrea și nu își asumă să fie ministru al Educației?

Marian Staș: ,,În momentul în care premierul intră în joc, înseamnă că e, de fapt, un moment de criză"

L-am întrebat pe Marian Staș, specialist în politici educaționale ce crede că s-a întâmplat din momentul demisiei lui Daniel David încoace, dacă premierul Ilie Boloajan nu a găsit niciun candidat potrivit sau dacă nimeni nu a acceptat funcția.

,,Cred că e combinație între amândouă", a răspuns Staș, care vorbește despre o situație complicată:

,,Ca principiu și ca mesaj politic, în momentul în care premierul preia interimar un portofoliu, chestiunea este extrem de serioasă. Pentru că el are altceva de făcut în calitate de șef al Guvernului. Cu atât mai sensibilă este situația la Educație, pentru că au trecut trei săptămâni și căutările continuă. Dacă ar fi să privesc partea plină a paharului, m-aș gândi că măsoară de șapte ori și taie o dată. Cu alte cuvinte, caută cu atenție ca să găsească cea mai potrivită persoană, cel mai potrivit om pentru funcția cu pricina. Dar, în momentul în care intră în joc, înseamnă că e, de fapt, un moment de criză, atât politică, cât și de politici publice".

În momentul de față însă, funcția de ministru al Educației nu pare deloc dezirabilă.

,,Cel puțin din ce am primit eu semnale, foarte, foarte multă lume mai degrabă nu vrea. Dintre politicieni, căci dinspre tehnocrați nu am auzit niciun nume care să circule, nici măcar pe surse. Și probabil că persoanele care au primit invitația din partea premierului au dat-o cotită, s-au dat deoparte, probabil apreciind că situația este mult prea complicată", spune Marian Staș.

De ce nu vrea nimeni să fie ministru

,,Cartoful este foarte, foarte, foarte fierbinte. Din toate motivele posibile", spune Marian Staș. Acesta detaliază: ,,Proiectele pe care Daniel David le-a început nu sunt deloc confortabile și acum sunt în faza în care urmează să fie puse în fapt. Acesta este un compliment indirect pentru ceea ce înseamnă forța mandatului lui Daniel David, pentru că a avut curajul să facă lucrurile alea grele, inconfortabile. Și a plecat când a plecat. Dar uite că, după el, nu prea mai are nimeni curaj să intre".

Specialistul în politici educaționale a adus în discuție și cele două ramuri ale învățământului - preuniversitarul și universitarul -, cu perspective și politici diferite, care fac dificilă găsirea unui ministru priceput în ambele direcții.

,,Universitarii nu prea știu învățământul preuniversitar. Oricât ar părea de inconfortabil adevărul ăsta, cu excepția lui Daniel David, eu nu am întâlnit un om din universitar care să știe cum trebuie funcționarea învățământului preuniversitar, prin urmare, pentru că aici sunt cartofii cei mai fierbinți, le e frică, pur și simplu, și au zis: <<Decât să mă leg la cap, mai bine nu>>.

Pe de altă parte, oamenii din preuniversitar au un anume tip de complex de inferioritate de fiecare dată când e vorba de fotoliul ăsta de ministru, în raport cu universitarii. (...) Problema este că cei mai mulți dintre ei (îndrăznesc să cred că doamna Luciana Antoci este o excepție) nu prea au forța să intre în zona universitară și să facă lucruri așa cum trebuie".

Partea plină a paharului

Marian Staș vede și partea plină a paharului și crede că lucrurile ar putea funcționa bine până la găsirea unui ministru plin.

,,E posibil ca formula asta de interimat să aibă un anume tip de randament, de funcționalitate, dintr-un motiv important: ne aduce aminte că prim-ministrul Ilie Bolojan are în calitate de consilier de stat o doamnă fostă prefect de Iași, pe doamna Luciana Antoci, care este o personalitate cu o prezență puternică în Educație. Așa încât, cel puțin pe zona preuniversitară, nu e descoperit în calitate de ministru interimar. Am încredere că o persoană precum Luciana Antoci îl consiliază așa cum trebuie pe probleme de politici de învățământ preuniversitar, e o persoană curajoasă, cu viziune".

Staș vine și cu o altă perspectivă: Ilie Bolojan ar putea lua măsuri pe care niciun ministru nu ar avea poate curajul să și le asume.

,,Cred că un lucru pe care Ilie Bolojan l-ar putea face, în calitate de ministru interimar, e să taie nodul gordian. Să facă vreo două-trei din astea grele cu statutul lui și cu aplombul lui de prim-ministru, cum ar fi: desființarea de inspectorate, comasarea de universități. Și pe urmă mers mai departe. De asemenea, un lucru pe care eu l-aș face, dacă aș fi în postura respectivă: aș da un ordin de ministru pentru a scoate la pilotare trei programe școlare care sunt foarte sensibile - Limba și Literatura Română, Informatica și Religia. Sunt o seamă întreagă de lucruri sensibile acolo, care nu pot fi cosmetizate, doar să mai lucrezi ceva în interior".

Specialistul mai spune că premierul s-ar putea apleca, de asemenea, și asupra altor subiecte sensibile, precum consorțiile rurale, titularizarea sau formarea didactică.

Profesor: „Devin tot mai puține motivele pentru care cineva de bună credință să accepte funcția"

L-am consultat cu privire la situație și pe profesorul de Științe Sociale, Doru Căstăian.

,,Nu îmi amintesc să mai fi existat vreo perioadă în care nimeni marcant să nu pară să își dorească această funcție și nici guvernul în funcție să nu aibă idei sau propuneri precise. Dar nu exclud să fi existat precedente", spune acesta.

Profesorul vine cu o perspectivă deloc optimistă:

,,Devin tot mai puține motivele pentru care cineva de bună credință și care chiar își dorește schimbarea lucrurilor să accepte această funcție. Mai ales sub un prim-ministru care pare destul de inflexibil și care pare să prefere miniștri ai Educației care să nu iasă din directivele trasate."

Reprezentant al părinților: ,,Nimeni nu vrea să fie om de sacrificiu"

Nici Zeno Daniel Șuștac, fondatorul grupului ,,Părinții Elevilor din România" și președinte al Asociației Pentru Depolitizarea Educației, nu este deloc optimist:

,,Perioada de austeritate, criza bugetară continuă, iar educație este în continuare sacrificată. Iată de ce, în accepțiunea mea, nu s-a găsit un succesor pentru Daniel David până la acest moment. (...) Nimeni nu vrea să fie om de sacrificiu, pe scurt. Și nimeni nu vrea să-și păteze imaginea în mandatul care urmează. Din nefericire, în mod total greșit, educația este tratată ca un cost, nicidecum ca o investiție principală în viitorul națiunii".

În privința imaginii acesta dă ca exemplu ce s-a întâmplat cu Daniel David, care a preluat conducerea Educației cu o imagine foarte bună și cu un grad mare de simpatie publică. ,,Și imaginea lui s-a transformat radical, pentru că a reușit să coaguleze ostilitatea corpului profesoral".

Zeno Daniel Șuștac spune că pesimismul și îngrijorarea îi caracterizează și pe majoritatea părinților cu care a interacționat:

,,Părinții sunt dezamăgiți, unora nu le vine să creadă. Am întâlnit părinți care se gândesc să își ia copiii și să plece spre zări mai primitoare cu viitorul copiilor lor".

Când am putea avea ministru plin la Educație

Potrivit legii, interimatul premierului Bolojan poate dura maximum 45 de zile. Acesta a declarat însă, la TVR 1, că își dorește ca până la finalul lunii să fie propus un nou ministru.

,,Analizăm toate variantele pe care le avem, iar conducerea PNL va veni cu o propunere, în urma acestei analize. În momentul în care ajungi ministru sau premier și vii cu autoritate, cum a venit și domnul David, de exemplu, practic îți pui credibilitatea ta la bătaie, anii de muncă în care ți-ai format o anumită imagine, iar în condițiile în care trebuie să iei măsuri care nu sună bine, așa cum am fost noi puși în situația să facem anul trecut, riști ca această credibilitate să-ți fie afectată, dar nu pentru că ai făcut ceva nelalocul lui, ci pentru că ai venit ministru într-un moment care nu este foarte potrivit, când datorită deficitelor foarte mari în care am ajuns, e nevoie să corectezi lucruri, e nevoie să faci economii și e nevoie să reașezi lucrurile într-o altă dinamică. Asta a făcut și domnul ministru David și se cuvine să-i mulțumesc pentru această activitate și pentru sacrificiul pe care l-a făcut personal. Acesta este adevărul", a spus Ilie Bolojan.

Între timp, atât în rândul profesorilor, cât și al părinților pare că sentimentul dominant este neîncrederea.

,,Probabil va găsi pe cineva în perioada asta. Însă s-ar putea să nu fie neapărat cea mai bună alegere, date fiind particularitățile situației", spune profesorul Doru Căstăian.

,,Se va găsi. Din loialitate de partid, dacă nu din alt motiv. Numai că vom avea un ministru executant, în niciun caz un Spiru Haret, un om care reformează sistemul, care se gândește la creșterea calității educației noastre, care înțelege încotro ne îndreptăm și unde ne aflăm", crede și Zeno Daniel Șuștac.

Staș: ,,Nu aș merge pe numirea unei persoane care a mai fost"

Specialistul în politici publice Marian Staș vede, din nou, partea plină a paharului. Și spune că cel mai probabil premierul a ales să analizeze în amânunt, astfel încât să nu vină cu o propunere care să fie imediat demontată, din cauza ,,scheletelor din dulap".

„Eu zic că tot răul spre bine și mai degrabă așa, să mai caute, să mai întrebe. Cert este că următorul om care ar urma să depună jurământul în calitate de ministru trebuie să fie o persoană fermă, puternică, intransigentă și cu un foarte bun management și leadership strategic, pentru că 2026 este anul în care toleranța la tot felul de mișmașuri este aproape zero. Sarcina nu e ușoară, dar am încredere că cine caută găsește. (...) Ce nu aș face: nu aș merge pe numirea unei persoane care a mai fost. Ciorbe reîncălzite la educație nu încurajez, indiferent de numele lor".