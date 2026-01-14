Studenții critică decizia premierului Bolojan de a-și asuma interimatul la Educație. Temerile legate de plata burselor

Uniunea Studenților din România critică decizia premierului Ilie Bolojan de a-și asuma conducerea, interimar, la Ministerul Educației și Cercetării, considerând-o un semn că „pune educația pe ultimul loc și consideră că problemele din acest domeniu de bază într-o societate sănătoasă pot fi amânate”.

Faptul că, la 22 de zile de la demisia ministrului Educației și Cercetării, Daniel David, nu a fost încă desemnat un alt ministru este considerat regretabil de către Uniunea Studenților din România, care a transmis, printr-un comunicat de presă, că astfel „guvernul a demonstrat din nou că pune educația pe ultimul loc și consideră că problemele din acest domeniu de bază într-o societate sănătoasă pot fi amânate”.

„Asumarea interimatului de către premier ne aduce aminte de cazul fostului vicepremier Dragoș Anastasiu, al cărui portofoliu a fost ocupat de către un interimar, respectiv tot de către domnul Ilie Bolojan, timp de două luni. În acest sens, considerăm că Guvernul continuă amânarea și neglijarea soluționării crizei din educație”, se arată în comunicat.

Una dintre cele mai mari îngrijorări este cea privind plata burselor sociale. Ministrul demisionar Daniel David a anunțat alocarea unui sprijin de aproximativ 60 milioane euro din partea Comisiei Europene, bani care ar trebui să completeze fondul de burse. Studenții atrag atenția că aceste fonduri nu au fost încă reglementate, astfel că promisiunea de plată a burselor, din februarie, din aceste fonduri ar putea fi pusă sub semnul întrebării.

„În urmă cu mai puțin de o lună de zile, fostul ministru ne anunța de alocarea unui sprijin venit din partea Comisiei Europene asupra fondului de burse. În cadrul aceluiași comunicat, ministerul ne anunța că primele plăți vor fi efectuate în luna februarie, fiind cele aferente burselor lunii ianuarie. La scurt timp această veste a fost urmată însă de demisia ministrului. Dorim să atragem atenția asupra gravității situației, în special că fondurile provenite din FSE+ nu au fost încă reglementate, fapt ce va duce în mod clar la amânarea primelor plăți. Atâta timp cât premierul ocupă ca interimar această funcție, există riscuri majore, precum o inactivitate accentuată la nivelul ministerului, din cauza ocupării a două funcții simultan”, semnalează Uniunea Studenților din România.

Teama de noi măsuri de austeritate

Studenții interpretează prelungirea interimatului la Ministerul Educației și Cercetării drept un semn că și alte măsuri de austeritate ar putea fi în plan. „Mai multe surse media au relatat că motivul demisiei ministrului David este refuzul acestuia de a adopta noi măsuri de austeritate. Aceste posibile motive sunt întărite și de lipsa consensului în numirea unui nou ministru. Relevante sunt și declarațiile recente ale domnului rector Marilen Pirtea referitoare la preluarea ministerului în funcție de bugetul acestuia. Acest fapt ne prefigurează o imagine îngrijorătoare cu privire la modificările sistemului educațional din 2026”, precizează liderii studenților.

Faptul că nu este deocamdată disponibil nici proiectul de buget adâncește temerile în privința fondului pentru burse. Nici studenții și nici universitățile nu știu dacă banii din Fondul Social European vor veni să suplinească acest fond sau dacă nu cumva plata burselor sociale ar urma să se facă exclusiv din bani europeni și din efortul universităților. Studenții apreciază efortul financiar făcut de universități în anul curent pentru a susține plata burselor sociale, însă dacă povara va rămâne în continuare exclusiv pe universități există pericolul ca anumite taxe să fie crescute, se tem aceștia.

„O serie de universități au hotărât să aloce burse sociale din fonduri proprii, fapt ce, deși aduce un deficit crescut și o amânare a investițiilor, contribuie la susținerea studenților cu situații dificile. În acest sens, considerăm că un parteneriat între organizațiile reprezentative studențești și universități este esențial pentru diminuarea problemelor din sistemul educațional și facem apel la conducerile acestora să conlucreze spre obținerea celor mai bune rezultate pentru studenți”, au mai transmis reprezentanții Uniunii Studenților din România.